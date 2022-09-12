Экономист назвала ошибку людей, выходящих на пенсию

Экономист Сорокина: при выходе на пенсию нельзя переходить на трудовой договор

Если пенсионера сокращают, ему обязаны выплатить выходное пособие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Не стоит переходить на срочный трудовой договор при увольнении в связи с выходом на пенсию. Об этом заявила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

По словам Сорокиной, при увольнении сотрудника в связи с выходом на пенсию нельзя переходить на срочный трудовой договор. «Срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон, и принуждать к этому пенсионера никто не вправе», — отметила доцент для «Комсомольской правды». «Если работник хочет завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни — работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении», — сообщила эксперт.

«Если пенсионера увольняют в связи с сокращением, ему обязаны выплатить выходное пособие. Однако иногда таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и в дальнейшем не продлевают его. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены», — заключила доцент.