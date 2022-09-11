11 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы обратилась к Зеленскому

Свердловский депутат ГД посоветовала главе Украины Зеленскому подумать о переговорах с РФ
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Обсуждение имени аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева посоветовала Зеленскому подумать о переговорах с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о переговорах с Россией. Она обратилась к нему в своем telegram-канале.

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией. Подумайте хорошенько, Володимир Олександрович», — написала она.

Ранее в интервью каналу CNN Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией, так как российская сторона ставит ультиматумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели.

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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о переговорах с Россией. Она обратилась к нему в своем telegram-канале. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией. Подумайте хорошенько, Володимир Олександрович», — написала она. Ранее в интервью каналу CNN Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией, так как российская сторона ставит ультиматумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели.
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