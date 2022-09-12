Bloomberg: ЦБ России снизит ключевую ставку до 7,5%

Эксперты ожидают снижения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк уменьшит ключевую ставку до 7,5% на заседании 16 сентября. Такой прогноз сделал Bloomberg.

«Ожидается, что российский центральный банк снова снизит свои ставки в пятницу, поскольку инфляция замедляется, а вместе с ней и экономика», — передает Bloomberg. За снижение на 0,5% выступили девять из 12 экономистов, опрошенных изданием. Еще один участник опроса предположил, что Банк России оставит ставку на уровне 8%, снизит ее до 7,25% или 7,75%, передает РБК со ссылкой на консенсус-прогноз Bloomberg.

Сейчас ключевая ставка составляет 8% годовых, ее понизили 22 июля, сообщает деловое издание «Взгляд». В Минэкономразвития считают, что резкое снижение ключевой ставки было своевременным решением, которое оживит экономическую ситуацию. Аналитики SberCIB Investment Research также считают, что ключевая ставка уменьшится с 8 до 7%, передает «Ридус».