Машину перевернуло и выбросило на пешеходную часть Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На улице Республики в Тюмени перевернулся автомобиль, его выбросило на пешеходную часть. Публикация с фотографиями появилась в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». В настоящий момент о пострадавших неизвестно.

«ДТП с переворотом на Республики, 246. Подробности неизвестны», — пишет анонимный автор поста. Пользователи социальных сетей предполагают, что автомобиль отбросило в результате столкновения.

В УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что на место происшествия для проверки будет отправлен патруль, но сообщений о ДТП в ведомство не поступало, не сообщались и данные о пострадавших. Также за комментарием URA.RU обратилось в департамент здравоохранения по области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Машину отбросило в кювет из-за столкновения с лосем.

Обновлено 12.09.2022 в 11:29. По прибытии на место происшествия сотрудники госавтоинспекции машины не обнаружили. В департаменте здравоохранения также сообщили, что вызова не поступало.

ДТП на улице Республики, 246 в Тюмени Группа «Авто Тюмень. ДТП»

Машину перевернуло и выбросило на пешеходную часть Группа «ЧП Тюмень ЧС»