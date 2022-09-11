11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Тюмени на улице Республики в ДТП перевернулся автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, ваз, дтп, авария, жигули, дорожно-транспортное проишествие
Машину перевернуло и выбросило на пешеходную часть Фото:

На улице Республики в Тюмени перевернулся автомобиль, его выбросило на пешеходную часть. Публикация с фотографиями появилась в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». В настоящий момент о пострадавших неизвестно.

«ДТП с переворотом на Республики, 246. Подробности неизвестны», — пишет анонимный автор поста. Пользователи социальных сетей предполагают, что автомобиль отбросило в результате столкновения.

В УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что на место происшествия для проверки будет отправлен патруль, но сообщений о ДТП в ведомство не поступало, не сообщались и данные о пострадавших. Также за комментарием URA.RU обратилось в департамент здравоохранения по области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Машину отбросило в кювет из-за столкновения с лосем.

Обновлено 12.09.2022 в 11:29. По прибытии на место происшествия сотрудники госавтоинспекции машины не обнаружили. В департаменте здравоохранения также сообщили, что вызова не поступало.

ДТП на улице Республики, 246 в Тюмени

Машину перевернуло и выбросило на пешеходную часть

Автомобиль ВАЗ вылетел на пешеходную часть в результате столкновения
Фото:

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На улице Республики в Тюмени перевернулся автомобиль, его выбросило на пешеходную часть. Публикация с фотографиями появилась в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». В настоящий момент о пострадавших неизвестно. «ДТП с переворотом на Республики, 246. Подробности неизвестны», — пишет анонимный автор поста. Пользователи социальных сетей предполагают, что автомобиль отбросило в результате столкновения. В УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что на место происшествия для проверки будет отправлен патруль, но сообщений о ДТП в ведомство не поступало, не сообщались и данные о пострадавших. Также за комментарием URA.RU обратилось в департамент здравоохранения по области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Машину отбросило в кювет из-за столкновения с лосем. Обновлено 12.09.2022 в 11:29. По прибытии на место происшествия сотрудники госавтоинспекции машины не обнаружили. В департаменте здравоохранения также сообщили, что вызова не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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