На улице Республики в Тюмени перевернулся автомобиль, его выбросило на пешеходную часть. Публикация с фотографиями появилась в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». В настоящий момент о пострадавших неизвестно.
«ДТП с переворотом на Республики, 246. Подробности неизвестны», — пишет анонимный автор поста. Пользователи социальных сетей предполагают, что автомобиль отбросило в результате столкновения.
В УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что на место происшествия для проверки будет отправлен патруль, но сообщений о ДТП в ведомство не поступало, не сообщались и данные о пострадавших. Также за комментарием URA.RU обратилось в департамент здравоохранения по области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Машину отбросило в кювет из-за столкновения с лосем.
Обновлено 12.09.2022 в 11:29. По прибытии на место происшествия сотрудники госавтоинспекции машины не обнаружили. В департаменте здравоохранения также сообщили, что вызова не поступало.
ДТП на улице Республики, 246 в Тюмени
Группа «Авто Тюмень. ДТП»
Машину перевернуло и выбросило на пешеходную часть
Группа «ЧП Тюмень ЧС»
Автомобиль ВАЗ вылетел на пешеходную часть в результате столкновения
Фото: Александр Рунин
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На улице Республики в Тюмени перевернулся автомобиль, его выбросило на пешеходную часть. Публикация с фотографиями появилась в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». В настоящий момент о пострадавших неизвестно. «ДТП с переворотом на Республики, 246. Подробности неизвестны», — пишет анонимный автор поста. Пользователи социальных сетей предполагают, что автомобиль отбросило в результате столкновения. В УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что на место происшествия для проверки будет отправлен патруль, но сообщений о ДТП в ведомство не поступало, не сообщались и данные о пострадавших. Также за комментарием URA.RU обратилось в департамент здравоохранения по области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Машину отбросило в кювет из-за столкновения с лосем. Обновлено 12.09.2022 в 11:29. По прибытии на место происшествия сотрудники госавтоинспекции машины не обнаружили. В департаменте здравоохранения также сообщили, что вызова не поступало.