В Кургане после падения в автобусе подросток попал в больницу

12 сентября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

В курганском автобусе 15-летняя девочка получила травмы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане после падения в пассажирском автобусе 15-летняя девочка попала в больницу. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Автобус ПАЗ ехал по улице Урицкого в направлении Кравченко. У дома №153 водитель допустил падение несовершеннолетнего пассажира. В результате ДТП 15-летняя пассажир автобуса получила травмы и была госпитализирована», — говорится в сообщении курганской Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе автобус съехал в кювет. Его пассажиры держали автобус, пока другие выбирались из транспортного средства. Тогда очевидцы сообщали, что ДТП произошло из-за невнимательности водителя.

В Кургане после падения в пассажирском автобусе 15-летняя девочка попала в больницу. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Автобус ПАЗ ехал по улице Урицкого в направлении Кравченко. У дома №153 водитель допустил падение несовершеннолетнего пассажира. В результате ДТП 15-летняя пассажир автобуса получила травмы и была госпитализирована», — говорится в сообщении курганской Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе автобус съехал в кювет. Его пассажиры держали автобус, пока другие выбирались из транспортного средства. Тогда очевидцы сообщали, что ДТП произошло из-за невнимательности водителя.