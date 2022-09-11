11 сентября 2022
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В Кургане после падения в автобусе подросток попал в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., автобус
В курганском автобусе 15-летняя девочка получила травмы (архивное фото) Фото:

В Кургане после падения в пассажирском автобусе 15-летняя девочка попала в больницу. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«Автобус ПАЗ ехал по улице Урицкого в направлении Кравченко. У дома №153 водитель допустил падение несовершеннолетнего пассажира. В результате ДТП 15-летняя пассажир автобуса получила травмы и была госпитализирована», — говорится в сообщении курганской Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе автобус съехал в кювет. Его пассажиры держали автобус, пока другие выбирались из транспортного средства. Тогда очевидцы сообщали, что ДТП произошло из-за невнимательности водителя.

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В Кургане после падения в пассажирском автобусе 15-летняя девочка попала в больницу. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Автобус ПАЗ ехал по улице Урицкого в направлении Кравченко. У дома №153 водитель допустил падение несовершеннолетнего пассажира. В результате ДТП 15-летняя пассажир автобуса получила травмы и была госпитализирована», — говорится в сообщении курганской Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе автобус съехал в кювет. Его пассажиры держали автобус, пока другие выбирались из транспортного средства. Тогда очевидцы сообщали, что ДТП произошло из-за невнимательности водителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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