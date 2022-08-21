В Курской области из-за ВСУ подорвался трактор. Фото

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Трактор подорвался в трех километрах от границы с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На юго-западе Курской области трактор, предположительно, подорвался на боеприпасе, который оставили украинские военные. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в 3 километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», — отметил он.

Судя по снимкам с места происшествия, у трактора выбита боковая дверь. Незначительно пострадала электрика — в частности, два прибора освещения, один из которых находился в кабине трактора.

На Украине проходит российская спецоперация с конца февраля этого года. Причина — увеличение обстрелов мирных граждан со стороны ВСУ и нацбатов. Российские войска демилитаризируют и денацифицируют территорию, не причиняя вреда обычным людям. В свою очередь, украинские военные неоднократно были замечены в зверствах, в том числе, геноциде мирного населения. Они неоднократно обстреливали приграничные российские территории — в частности, Курскую область.

Трактор незначительно поврежден
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На юго-западе Курской области трактор, предположительно, подорвался на боеприпасе, который оставили украинские военные. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. «В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в 3 километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», — отметил он. Судя по снимкам с места происшествия, у трактора выбита боковая дверь. Незначительно пострадала электрика — в частности, два прибора освещения, один из которых находился в кабине трактора. На Украине проходит российская спецоперация с конца февраля этого года. Причина — увеличение обстрелов мирных граждан со стороны ВСУ и нацбатов. Российские войска демилитаризируют и денацифицируют территорию, не причиняя вреда обычным людям. В свою очередь, украинские военные неоднократно были замечены в зверствах, в том числе, геноциде мирного населения. Они неоднократно обстреливали приграничные российские территории — в частности, Курскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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