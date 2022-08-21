В Курской области из-за ВСУ подорвался трактор. Фото

21 августа 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Трактор подорвался в трех километрах от границы с Украиной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На юго-западе Курской области трактор, предположительно, подорвался на боеприпасе, который оставили украинские военные. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. «В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в 3 километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», — отметил он. Судя по снимкам с места происшествия, у трактора выбита боковая дверь. Незначительно пострадала электрика — в частности, два прибора освещения, один из которых находился в кабине трактора. На Украине проходит российская спецоперация с конца февраля этого года. Причина — увеличение обстрелов мирных граждан со стороны ВСУ и нацбатов. Российские войска демилитаризируют и денацифицируют территорию, не причиняя вреда обычным людям. В свою очередь, украинские военные неоднократно были замечены в зверствах, в том числе, геноциде мирного населения. Они неоднократно обстреливали приграничные российские территории — в частности, Курскую область. Трактор незначительно поврежден telegram-канал губернатора Курской области telegram-канал губернатора Курской области

На юго-западе Курской области трактор, предположительно, подорвался на боеприпасе, который оставили украинские военные. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. «В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в 3 километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», — отметил он. Судя по снимкам с места происшествия, у трактора выбита боковая дверь. Незначительно пострадала электрика — в частности, два прибора освещения, один из которых находился в кабине трактора. На Украине проходит российская спецоперация с конца февраля этого года. Причина — увеличение обстрелов мирных граждан со стороны ВСУ и нацбатов. Российские войска демилитаризируют и денацифицируют территорию, не причиняя вреда обычным людям. В свою очередь, украинские военные неоднократно были замечены в зверствах, в том числе, геноциде мирного населения. Они неоднократно обстреливали приграничные российские территории — в частности, Курскую область.