В Минобороны РФ показали работу вертолетов Ми-28Н

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Вертолеты Ми-28Н работают в режиме нон-стоп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н («Ночной охотник») продолжают выполнять задачи по уничтожению военной инфраструктуры ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н армейской авиации Западного военного округа. Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Сообщается, что запросы на поддержку мотострелков или танкистов поступают по несколько раз за день или ночь.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

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Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н («Ночной охотник») продолжают выполнять задачи по уничтожению военной инфраструктуры ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н армейской авиации Западного военного округа. Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Сообщается, что запросы на поддержку мотострелков или танкистов поступают по несколько раз за день или ночь. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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