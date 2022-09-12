В Минобороны РФ показали работу вертолетов Ми-28Н

Вертолеты Ми-28Н работают в режиме нон-стоп Фото: Минобороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н («Ночной охотник») продолжают выполнять задачи по уничтожению военной инфраструктуры ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н армейской авиации Западного военного округа. Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Сообщается, что запросы на поддержку мотострелков или танкистов поступают по несколько раз за день или ночь.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.