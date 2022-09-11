КПРФ впервые получит мандат в думе Нового Уренгоя

КПРФ впервые получат мандат в думе Нового Уренгоя

Алибек Джабуев станет первым депутатом от КПРФ в думе Нового Уренгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель КПРФ Алибек Джабуев получит одно место из трех в думе Нового Уренгоя (ЯНАО), набрав 36,24% голосов. Как сообщила URA.RU депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, партия впервые получит мандат в гордуме.

«Я благодарю всех наблюдателей, членов УИК нашей партии и конечно Татьяну Якубову — члена ТИК, за огромную работу, которую вы проделали. Спасибо Александру Шмаль и всей Новоуренгойской партийной организации. Теперь у вас в Городской Думе есть свой депутат. Алибек — поздравляю!», — написала во «ВКонтакте» Кукушкина. Агентству депутат сообщила, что ранее кандидатов от КПРФ не было в думе Нового Уренгоя и Джабуев стал первым.

Также два места в думе забрали представители «Единой России» Жанна Цуканова (43,26%) и Сергей Сауков (43,66%). Ранее URA.RU сообщало, что Алибей Джабуев по результатам голосования занял третье место. Он обогнал единоросса Марию Зенкину.