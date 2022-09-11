11 сентября 2022
10 сентября 2022

КПРФ впервые получит мандат в думе Нового Уренгоя

КПРФ впервые получат мандат в думе Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, депутат, серп и молот, кпрф, коммунист
Алибек Джабуев станет первым депутатом от КПРФ в думе Нового Уренгоя Фото:

Представитель КПРФ Алибек Джабуев получит одно место из трех в думе Нового Уренгоя (ЯНАО), набрав 36,24% голосов. Как сообщила URA.RU депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, партия впервые получит мандат в гордуме.

«Я благодарю всех наблюдателей, членов УИК нашей партии и конечно Татьяну Якубову — члена ТИК, за огромную работу, которую вы проделали. Спасибо Александру Шмаль и всей Новоуренгойской партийной организации. Теперь у вас в Городской Думе есть свой депутат. Алибек — поздравляю!», — написала во «ВКонтакте» Кукушкина. Агентству депутат сообщила, что ранее кандидатов от КПРФ не было в думе Нового Уренгоя и Джабуев стал первым.

Также два места в думе забрали представители «Единой России» Жанна Цуканова (43,26%) и Сергей Сауков (43,66%). Ранее URA.RU сообщало, что Алибей Джабуев по результатам голосования занял третье место. Он обогнал единоросса Марию Зенкину.

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Представитель КПРФ Алибек Джабуев получит одно место из трех в думе Нового Уренгоя (ЯНАО), набрав 36,24% голосов. Как сообщила URA.RU депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, партия впервые получит мандат в гордуме. «Я благодарю всех наблюдателей, членов УИК нашей партии и конечно Татьяну Якубову — члена ТИК, за огромную работу, которую вы проделали. Спасибо Александру Шмаль и всей Новоуренгойской партийной организации. Теперь у вас в Городской Думе есть свой депутат. Алибек — поздравляю!», — написала во «ВКонтакте» Кукушкина. Агентству депутат сообщила, что ранее кандидатов от КПРФ не было в думе Нового Уренгоя и Джабуев стал первым. Также два места в думе забрали представители «Единой России» Жанна Цуканова (43,26%) и Сергей Сауков (43,66%). Ранее URA.RU сообщало, что Алибей Джабуев по результатам голосования занял третье место. Он обогнал единоросса Марию Зенкину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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