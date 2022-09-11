Кандидат от КПРФ проходит в думу Нового Уренгоя

Кандидат от КПРФ Алибек Джабуев проходит в думу Нового Уренгоя

12 сентября 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Коммунист Алибек Джабуев проходит в думу Нового Уренгоя Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Кандидат от партии КПРФ Алибек Джабуев проходит в думу Нового Уренгоя. О результатах выборов сообщается на сайте избиркома по ЯНАО. «Джабуев Алибек Умалатович — 1338, Цуканова Жанна Петровна — 1597, Сауков Сергей Александрович — 1612», — сообщается на сайте. Таким образом, Джабуев занял третье место, обогнав соперника — единоросса Марию Зенкину. Ранее URA.RU рассказало, что кандидаты от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя. Джабуев занимал четвертую позицию.

Кандидат от партии КПРФ Алибек Джабуев проходит в думу Нового Уренгоя. О результатах выборов сообщается на сайте избиркома по ЯНАО. «Джабуев Алибек Умалатович — 1338, Цуканова Жанна Петровна — 1597, Сауков Сергей Александрович — 1612», — сообщается на сайте. Таким образом, Джабуев занял третье место, обогнав соперника — единоросса Марию Зенкину. Ранее URA.RU рассказало, что кандидаты от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя. Джабуев занимал четвертую позицию.