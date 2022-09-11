11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

Кандидат от КПРФ проходит в думу Нового Уренгоя

Кандидат от КПРФ Алибек Джабуев проходит в думу Нового Уренгоя
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Подсчет бюллетеней после трехдневных выборов в Госдуму. Магнитогорск, подсчет бюллетеней, выборы 2020
Коммунист Алибек Джабуев проходит в думу Нового Уренгоя Фото:
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Единый день голосования — 2022

Кандидат от партии КПРФ Алибек Джабуев проходит в думу Нового Уренгоя. О результатах выборов сообщается на сайте избиркома по ЯНАО.

«Джабуев Алибек Умалатович — 1338, Цуканова Жанна Петровна — 1597, Сауков Сергей Александрович — 1612», — сообщается на сайте. Таким образом, Джабуев занял третье место, обогнав соперника — единоросса Марию Зенкину.

Ранее URA.RU рассказало, что кандидаты от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя. Джабуев занимал четвертую позицию.

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Кандидат от партии КПРФ Алибек Джабуев проходит в думу Нового Уренгоя. О результатах выборов сообщается на сайте избиркома по ЯНАО. «Джабуев Алибек Умалатович — 1338, Цуканова Жанна Петровна — 1597, Сауков Сергей Александрович — 1612», — сообщается на сайте. Таким образом, Джабуев занял третье место, обогнав соперника — единоросса Марию Зенкину. Ранее URA.RU рассказало, что кандидаты от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя. Джабуев занимал четвертую позицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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