В ЕЦ расскажут о роли Ельцина в истории царской семьи Романовых

В Ельцин Центре проведут экскурсию, которая будет посвящена расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков и сносе дома Ипатьевых. Мероприятие появилось в афише центра.
«Тайна дома Ипатьева» — это экскурсия-расследование. Вы пройдете по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых, узнаете о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела, вернетесь в 1918 год, чтобы окунуться в трагические события», — говорится в анонсе экскурсии. По этой причине на мероприятие не допустят детей младше 12 лет.
Экскурсия приурочена к 45-летию сноса Ипатьевского дома, в котором большевики расстреляли последнего императора России Николая II, его семью и прислугу. Дом был снесен в сентябре 1977 года по распоряжению Бориса Ельцина, который в то время был первым секретарем Свердловского обкома КПСС.
Экскурсия состоится 17 сентября в 14:00 в музее Бориса Ельцина. Билет можно приобрести за 400 рублей.
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В Ельцин Центре проведут экскурсию, которая будет посвящена расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков и сносе дома Ипатьевых. Мероприятие появилось в афише центра. «Тайна дома Ипатьева» — это экскурсия-расследование. Вы пройдете по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых, узнаете о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела, вернетесь в 1918 год, чтобы окунуться в трагические события», — говорится в анонсе экскурсии. По этой причине на мероприятие не допустят детей младше 12 лет. Экскурсия приурочена к 45-летию сноса Ипатьевского дома, в котором большевики расстреляли последнего императора России Николая II, его семью и прислугу. Дом был снесен в сентябре 1977 года по распоряжению Бориса Ельцина, который в то время был первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Экскурсия состоится 17 сентября в 14:00 в музее Бориса Ельцина. Билет можно приобрести за 400 рублей. Ранее в афише Ельцин Центра появилась информация, что в центре пройдет кинопоказ-спектакля режиссера Дмитрия Крымова, покинувшего Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Также в день похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева — 3 сентября, Ельцин Центр почтил его память и рассказал екатеринбуржцам, как политик пришел к власти и какое сопротивление он оказывал первому президенту России Борису Ельцину.