В ЕЦ расскажут о роли Ельцина в истории царской семьи Романовых

В Ельцин Центре расскажут о расстреле Романовых и роли первого президента РФ Бориса Ельцина в судьбе дома Ипатьевых

12 сентября 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Именно Ельцин в сентябре 1977 года разрешил сносить дом, в котором расстреляли царскую семью Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ельцин Центре проведут экскурсию, которая будет посвящена расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков и сносе дома Ипатьевых. Мероприятие появилось в афише центра. «Тайна дома Ипатьева» — это экскурсия-расследование. Вы пройдете по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых, узнаете о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела, вернетесь в 1918 год, чтобы окунуться в трагические события», — говорится в анонсе экскурсии. По этой причине на мероприятие не допустят детей младше 12 лет. Экскурсия приурочена к 45-летию сноса Ипатьевского дома, в котором большевики расстреляли последнего императора России Николая II, его семью и прислугу. Дом был снесен в сентябре 1977 года по распоряжению Бориса Ельцина, который в то время был первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Экскурсия состоится 17 сентября в 14:00 в музее Бориса Ельцина. Билет можно приобрести за 400 рублей. Ранее в афише Ельцин Центра появилась информация, что в центре пройдет кинопоказ-спектакля режиссера Дмитрия Крымова, покинувшего Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Также в день похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева — 3 сентября, Ельцин Центр почтил его память и рассказал екатеринбуржцам, как политик пришел к власти и какое сопротивление он оказывал первому президенту России Борису Ельцину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ельцин Центре проведут экскурсию, которая будет посвящена расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков и сносе дома Ипатьевых. Мероприятие появилось в афише центра. «Тайна дома Ипатьева» — это экскурсия-расследование. Вы пройдете по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых, узнаете о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела, вернетесь в 1918 год, чтобы окунуться в трагические события», — говорится в анонсе экскурсии. По этой причине на мероприятие не допустят детей младше 12 лет. Экскурсия приурочена к 45-летию сноса Ипатьевского дома, в котором большевики расстреляли последнего императора России Николая II, его семью и прислугу. Дом был снесен в сентябре 1977 года по распоряжению Бориса Ельцина, который в то время был первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Экскурсия состоится 17 сентября в 14:00 в музее Бориса Ельцина. Билет можно приобрести за 400 рублей. Ранее в афише Ельцин Центра появилась информация, что в центре пройдет кинопоказ-спектакля режиссера Дмитрия Крымова, покинувшего Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Также в день похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева — 3 сентября, Ельцин Центр почтил его память и рассказал екатеринбуржцам, как политик пришел к власти и какое сопротивление он оказывал первому президенту России Борису Ельцину.