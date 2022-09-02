ЕЦ в день похорон Горбачева вспомнил, как Ельцин критиковал экс-президента СССР

Ельцин Центр вспомнил про противостояние Ельцина и Горбачева в день похорон экс-президента СССР

03 сентября 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

В Ельцин Центре представляют Ельцина пострадавшим за политическую правду во времена правления Горбачева Фото: корреспондент URA.RU В день похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева — 3 сентября, Ельцин Центр почтил его память и рассказал екатеринбуржцам, как политик пришел к власти и какое сопротивление он оказывал первому президенту России Борису Ельцину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На экскурсию, посвященную Горбачеву собралось около 35 человек, из-за чего людям пришлось раздать аудигиды, через которые и можно было услышать историю первого президента СССР. Рассказ о нем начался с краткого экскурса о его детстве и ранней политической деятельности. Однако большая часть мероприятия была посвящена столкновению между первым президентом РФ Борисом Ельциным и первым президентом СССР осенью 1987 года. «Ельцин выступил перед Горбачевым на Октябрьском пленуме. Эта речь не только навсегда раскалывает биографии Ельцина и Горбачева, но и изменяет ход истории нашей страны», — начал экскурсовод. Затем он рассказал присутствующим о личном письме, которое Ельцин отправил Горбачеву 12 сентября 1987 года, где выступил с критикой секретаря ЦК Егора Лигачева и рассказом о трудностях реализации планов «перестройки». После этого группа перешла в зал, в котором были реконструированы события Пленума ЦК КПСС 21 октября 1987 года, где Ельцин повторно, но уже публично раскритиковал работу Горбачева. «Ельцин в течение 10 минут разносит весь пафос Горбачевской речи. Это говорит о том, что в стране огромные проблемы и необходимо действовать более решительно. И в связи с нежеланием политбюро [действовать], он просит своей отставки с поста первого секретаря Московского горкома КПСС. Это политическая сенсация», — заявляет экскурсовод. После этого музейный работник вспоминает фразу Горбачева «Борис, в политику я тебя не пущу», но обращает внимание, что по итогу в дальнейшем именно Ельцин не допускает Горбачева до политического руководства. После рассказа о конфликте, экскурсовод подводит присутствующих к мысли, что после осеннего Пленума Ельцин «становится пострадавшим за политическую правду», а последствие конфликта Горбачева с Ельциным превращается в спор союзных властей с властями российскими. В финале экскурсии посетителям показали телеобращение Горбачева от 25 декабря 1991 года, где он объявил народу о своей отставке с поста президента СССР. После этого экскурсовод предложил сделать всем присутствующим самостоятельные выводы насчет персоны и политической деятельности Горбачева. Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице, у него диагностировали серьезную болезнь почек, пишет ОТР. Соболезнования выразили известные персоны, а также Ельцин Центр, который припомнил конфликт Ельцина и Горбачева, и вдова первого президента России Наина Ельцина, назвавшая трагические ошибки экс-президента СССР. Прощание с политиком прошло 3 сентября в Москве. Экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище. Портрет Горбачева, где он дирижирует по труду Ленина висит в Ельцин Центре со времен основания музея Фото: корреспондент URA.RU Посетителям подробно рассказали истоки политического конфликта Ельцина и Горбачева Фото: корреспондент URA.RU В финале экскурсии посетители смогли увидеть телеобращения Горбачева, где он подводит итоги своего правления и сообщает о своей отставке Фото: корреспондент URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В день похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева — 3 сентября, Ельцин Центр почтил его память и рассказал екатеринбуржцам, как политик пришел к власти и какое сопротивление он оказывал первому президенту России Борису Ельцину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На экскурсию, посвященную Горбачеву собралось около 35 человек, из-за чего людям пришлось раздать аудигиды, через которые и можно было услышать историю первого президента СССР. Рассказ о нем начался с краткого экскурса о его детстве и ранней политической деятельности. Однако большая часть мероприятия была посвящена столкновению между первым президентом РФ Борисом Ельциным и первым президентом СССР осенью 1987 года. «Ельцин выступил перед Горбачевым на Октябрьском пленуме. Эта речь не только навсегда раскалывает биографии Ельцина и Горбачева, но и изменяет ход истории нашей страны», — начал экскурсовод. Затем он рассказал присутствующим о личном письме, которое Ельцин отправил Горбачеву 12 сентября 1987 года, где выступил с критикой секретаря ЦК Егора Лигачева и рассказом о трудностях реализации планов «перестройки». После этого группа перешла в зал, в котором были реконструированы события Пленума ЦК КПСС 21 октября 1987 года, где Ельцин повторно, но уже публично раскритиковал работу Горбачева. «Ельцин в течение 10 минут разносит весь пафос Горбачевской речи. Это говорит о том, что в стране огромные проблемы и необходимо действовать более решительно. И в связи с нежеланием политбюро [действовать], он просит своей отставки с поста первого секретаря Московского горкома КПСС. Это политическая сенсация», — заявляет экскурсовод. После этого музейный работник вспоминает фразу Горбачева «Борис, в политику я тебя не пущу», но обращает внимание, что по итогу в дальнейшем именно Ельцин не допускает Горбачева до политического руководства. После рассказа о конфликте, экскурсовод подводит присутствующих к мысли, что после осеннего Пленума Ельцин «становится пострадавшим за политическую правду», а последствие конфликта Горбачева с Ельциным превращается в спор союзных властей с властями российскими. В финале экскурсии посетителям показали телеобращение Горбачева от 25 декабря 1991 года, где он объявил народу о своей отставке с поста президента СССР. После этого экскурсовод предложил сделать всем присутствующим самостоятельные выводы насчет персоны и политической деятельности Горбачева. Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице, у него диагностировали серьезную болезнь почек, пишет ОТР. Соболезнования выразили известные персоны, а также Ельцин Центр, который припомнил конфликт Ельцина и Горбачева, и вдова первого президента России Наина Ельцина, назвавшая трагические ошибки экс-президента СССР. Прощание с политиком прошло 3 сентября в Москве. Экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.