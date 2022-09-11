В Кургане полиция назвала самые опасные районы города

В Кургане полиция привела статистику самых опасных районов города

В полиции привели данные об уличной преступности в различных районах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городском управлении МДВ по г. Кургану сообщили о количестве преступлений за первые шесть месяцев текущего года и привели геостатистику по микрорайонам. Информация появилась на сайте «45.ру»

«Лидером по количеству преступлений стала территория, на которой работают сотрудники отдела полиции № 3 (ОП находится на Максима Горького, 39)», — приводит данные полиции медиасайт. В центре города совершено 146 уличных преступлений, среди которых грабежи, кражи, угоны. Всего на два правонарушения меньше зарегистрировал участок полиции из 6-го Заозерного микрорайона.

Отдел полиции №1 (ул. Советская) доложил о 130 преступлениях в своем районе. 128 уличных инцидентов зафиксировал отдел полиции по Машиностроителей, 14. Меньше всего (62 раза) об уличных преступлениях сообщили в отдел полиции по Конституции, 70. Всего на улицах города за полгода случилось 3365 преступлений, из них 610 уличных. Тяжкие преступления (убийства и тяжкий вред здоровью) были зарегистрированы в отделах полиции по Машиностроителей, 14 и Советской, 156.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция задержала курганца, который убил женщину из-за долга. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.