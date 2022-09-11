В Кургане пересмотрят оправдательный приговор сотруднику ОМОН, насмерть сбившему ребенка

В Кургане суд пересмотрит дело сотрудника ОМОН, насмерть сбившего ребенка в июне 2020 года

Сотрудник курганского ОМОН, насмерть сбивший мальчика, заново предстанет перед судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд 16 сентября приступит к повторному рассмотрению делу сотрудника Росгвардии Султана Мендекина, совершившего в июне 2020 года смертельное ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик. Информация появилась на сайте городского суда.

«Мендекин С. Б., ст. 264 ч.3 УК РФ. Решение в отношении поступившего уголовного дела: назначено судебное заседание», — информирует сайт суда. Дело вернулось в городской суд 29 августа.

Владельца автомобиля Лада Гранта судили за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. 25 июня 2020 года на перекрестке Пушкина — Луговая он сбил мальчика, который выехал на дорогу, после чего ребенок скончался от полученных травм.

Ранее городской суд признал невиновность сотрудника ОМОН, поскольку счел, что мужчина не мог затормозить вследствие неожиданности дорожного эпизода. Однако родные мальчика подали апелляцию в областной суд. 23 августа судья Надежда Лялина постановила отменить оправдательный приговор и направить дело на пересмотр. Основанием для решения стали несколько неучтенных экспертизой аспектов расчета тормозного пути и состояния тормозной системы автомобиля.

Прежде URA.RU сообщало, что в Кургане водитель превысил скорость и не смог среагировать на появление юного велосипедиста. Позднее оказалось, что участником смертельного ДТП стал сотрудник ОМОН.

Редакция URA.RU направила запрос в курганского управление Росгвардии относительно действующего статуса омоновца, находящегося под судом. На момент опубликования новости ответ не поступил. Сайт «45.ру» сообщает, что Мендекин был отстранен от служебных обязанностей.