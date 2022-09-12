В Кремле прокомментировали требование Кадырова изменить тактику спецоперации

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин часто общается с Кадыровым, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин часто общается с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, однако в ближайшее время общения не планируется. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на требования Кадырова изменить тактику проведения специальной военной операции на Украине.

«Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике общения нет», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и президенту России Владимиру Путину, если в ближайшие пару дней ведомство не изменит тактику проведения специальной военной операции на Украине. Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейскую группировку свернули за три дня и перебросили в ДНР.

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Президент России Владимир Путин часто общается с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, однако в ближайшее время общения не планируется. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на требования Кадырова изменить тактику проведения специальной военной операции на Украине. «Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике общения нет», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и президенту России Владимиру Путину, если в ближайшие пару дней ведомство не изменит тактику проведения специальной военной операции на Украине. Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейскую группировку свернули за три дня и перебросили в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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