10 сентября 2022

Кадыров пригрозил Минобороны РФ разговором с Путиным и Шойгу

Кадыров обратится к Путину и Шойгу, если Минобороны РФ не сменит тактику проведения спецоперации
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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров потребовал срочно изменить тактику проведения спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и президенту России Владимиру Путину, если в ближайшие пару дней ведомство не изменит тактику проведения специальной военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в своем telegram-канале.

«Мы полностью владеем информацией с мест происшествия. Если сегодня-завтра не будет сделано изменений в стратегии проведения специальной операции, я буду вынужден выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию „на земле“», — сказал Рамзан Кадыров.

Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейскую группировку свернули за три дня и перебросили в ДНР. Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск. Он также пообещал, что в ближайшее время российские войска возьмут Балаклею и Купянск, а также дойдут до Одессы. По его словам, ситуация на харьковском направлении интересная и выгодная.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и президенту России Владимиру Путину, если в ближайшие пару дней ведомство не изменит тактику проведения специальной военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в своем telegram-канале. «Мы полностью владеем информацией с мест происшествия. Если сегодня-завтра не будет сделано изменений в стратегии проведения специальной операции, я буду вынужден выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию „на земле“», — сказал Рамзан Кадыров. Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейскую группировку свернули за три дня и перебросили в ДНР. Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск. Он также пообещал, что в ближайшее время российские войска возьмут Балаклею и Купянск, а также дойдут до Одессы. По его словам, ситуация на харьковском направлении интересная и выгодная.
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