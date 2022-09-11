Тюменец продает старинный Коран за 350 тысяч рублей или обменяет его на «Газель»

Продавец оценил стоимость книги в 350 тысяч рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Тюмени на продажу выставили мусульманский Коран за 350 тысяч рублей, но также продавец не против обменять древнюю книгу на автомобиль «Газель». Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.

«Продам Коран мусульманский, очень старинный за 350 тысяч рублей. Или поменяю на бортовую «Газель», — указано в объявлении.

При этом стоимость новой «Газели» варьируется от полутора миллиона рублей и выше. А такой автомобиль «с рук» будет стоить в Тюменской области от 99 тысяч. Агентство написало продавцу, с целью узнать причины продажи, но на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени по цене настоящего автомобиля продают его рисунок. Стоимость изображения оценили в 10 миллионов рублей.