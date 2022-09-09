09 сентября 2022

Тюменец продает рисунок машины по цене настоящего автомобиля. Скрин

В Тюмени продается рисунок машины по цене настоящего автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт Авито. Курган, авито, avito, сайт авито
Объявление о продаже рисунка опубликовано на сайте Avito Фото:

Житель Тюмени продает рисунок машины за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Примерно за такую же стоимость на сайте можно приобрести настоящий автомобиль.

«Тюмень, Центральный район. Рисунок автомобиля Mercedes. Цена — 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении. За такую же сумму на сайте Avito можно приобрести автомобиль похожей модели. «Mercedes-Benz AMG GT, 2018 года выпуска. Пробег: 9114 километров. Владельцев по ПТС — 1. Состояние: не битый. Цена — 9 251 300 рублей», — указал продавец.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают портрет единственного сына Николая II, цесаревича Алексея. Картину готовы отдать за десятки тысяч евро.

Объявление о продаже рисунка
Фото:
Объявление о продаже автомобиля
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Житель Тюмени продает рисунок машины за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Примерно за такую же стоимость на сайте можно приобрести настоящий автомобиль. «Тюмень, Центральный район. Рисунок автомобиля Mercedes. Цена — 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении. За такую же сумму на сайте Avito можно приобрести автомобиль похожей модели. «Mercedes-Benz AMG GT, 2018 года выпуска. Пробег: 9114 километров. Владельцев по ПТС — 1. Состояние: не битый. Цена — 9 251 300 рублей», — указал продавец. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают портрет единственного сына Николая II, цесаревича Алексея. Картину готовы отдать за десятки тысяч евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...