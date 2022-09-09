В Тюмени продается рисунок машины по цене настоящего автомобиля

Объявление о продаже рисунка опубликовано на сайте Avito Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени продает рисунок машины за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Примерно за такую же стоимость на сайте можно приобрести настоящий автомобиль.

«Тюмень, Центральный район. Рисунок автомобиля Mercedes. Цена — 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении. За такую же сумму на сайте Avito можно приобрести автомобиль похожей модели. «Mercedes-Benz AMG GT, 2018 года выпуска. Пробег: 9114 километров. Владельцев по ПТС — 1. Состояние: не битый. Цена — 9 251 300 рублей», — указал продавец.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают портрет единственного сына Николая II, цесаревича Алексея. Картину готовы отдать за десятки тысяч евро.

Объявление о продаже рисунка Фото: Avito