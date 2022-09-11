Тюменец получил 4,5 года тюрьмы за смерть десяти человек

В Тюмени осудили бизнесмена, из-за которого скончались 10 человек

Тюменского предпринимателя отправили в колонию за торговлю паленой водкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ленинский суд Тюмени приговорил к 4,5 годам колонии общего режима предпринимателя, который под видом водки продавал метилосодержащую жидкость. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК по Тюменской области. Там уточнили, что после употребления паленой водки наступила смерть десяти человек.

«В результате употребления контрафактной алкогольной продукции, приобретенной продуктовых магазинах, торговых павильонах, расположенных в городе Тюмени, наступила смерть десяти человек. Суд приговорил виновного к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 932 тыс. рублей, а также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшего в размере 200 000 рублей», — сообщили агентству в СК по Тюменской области.

Следствием установлено, что в период с 1 января по 31 августа 2021 года бизнесмен наладил поставку немаркированного поддельного алкоголя из Екатеринбурга в Тюменскую область. Начиная с 31 декабря того же года он продал несколько партий контрафакта предпринимателям, которые держали небольшие торговые точки в Тюмени. После употребления метиловой водки, купленной в этих магазинах, скончались 10 человек.

Мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 238 УК РФ — хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. А также п.«а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, без маркировки группой лиц по предварительному сговору.