В Тюмени от отравления паленой водкой скончались 20 человек

02 августа 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

В начале января силовики заявляли, что жертвами отравления метиловой водкой стали девять жителей Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В период с декабря 2021 года по февраль 2022 года от отравления метилосодержащей жидкостью, которая продавалась под видом водки, скончались 20 жителей Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало о том, что в январе девять тюменцев скончались после употребления суррогатного алкоголя. «Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении шести жителей областного центра. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что еще трое фигурантов также обвиняются по части «а» 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, обвиняемые продавали метилосодержащую жидкость на территории Тюменской области. После употребления суррогата в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года от острого отравления метиловым спиртом скончались 20 жителей Тюмени. Уголовные дела направлены в Ленинский и Центральный суды Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В период с декабря 2021 года по февраль 2022 года от отравления метилосодержащей жидкостью, которая продавалась под видом водки, скончались 20 жителей Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало о том, что в январе девять тюменцев скончались после употребления суррогатного алкоголя. «Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении шести жителей областного центра. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что еще трое фигурантов также обвиняются по части «а» 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, обвиняемые продавали метилосодержащую жидкость на территории Тюменской области. После употребления суррогата в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года от острого отравления метиловым спиртом скончались 20 жителей Тюмени. Уголовные дела направлены в Ленинский и Центральный суды Тюмени.