Политолог: Путин и Си Цзиньпин готовят серьезный сигнал Западу

12 сентября 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Беседа лидеров РФ и КНР станет важным сигналом для западных политиков, уверен политолог Дмитрий Солонников Фото: Republic of Korea /Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества и обсудят возможность создания системы платежей в национальных валютах, независимой от SWIFT. Беседа лидеров РФ и КНР станет серьезным сигналом для западных политиков, уверен политолог Дмитрий Солонников. «Я думаю, что речь будет идти о представлении осаждавшихся уже проектах, которые предлагала РФ партнерам по ЕАЭС, теперь уже Китаю. Дальше вынос этих предложений на общее решение Шанхайской организации сотрудничества. Речь скорее всего будет идти об углублении интеграции в части финансовой самостоятельности от Вашингтона, от западного проекта», — сказал Солонников Пятому каналу. По его словам, переговоры лидеров станут для Запада серьезным сигналом, который говорит о поддержке Москвы Пекином. Саммит пройдет 15 и 16 сентября в Самарканде. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества и обсудят возможность создания системы платежей в национальных валютах, независимой от SWIFT. Беседа лидеров РФ и КНР станет серьезным сигналом для западных политиков, уверен политолог Дмитрий Солонников. «Я думаю, что речь будет идти о представлении осаждавшихся уже проектах, которые предлагала РФ партнерам по ЕАЭС, теперь уже Китаю. Дальше вынос этих предложений на общее решение Шанхайской организации сотрудничества. Речь скорее всего будет идти об углублении интеграции в части финансовой самостоятельности от Вашингтона, от западного проекта», — сказал Солонников Пятому каналу. По его словам, переговоры лидеров станут для Запада серьезным сигналом, который говорит о поддержке Москвы Пекином. Саммит пройдет 15 и 16 сентября в Самарканде. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).