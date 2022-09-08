Помощник президента анонсировал важную встречу Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента РФ Ушаков: готовится встреча Путина и Си Цзиньпина

В ходе заседания совета глав государств ШОС готовится встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина Официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Сейчас ведется активная подготовка к переговорам нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, которые планируются в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15—16 сентября. Так что к этой встрече мы готовимся, она будет носить весьма важный характер по понятным причинам», — сказал Ушаков журналистам. Его слова цитирует РИА «Новости».

Ранее Ушаков рассказывал, когда Путин примет решение об участии в саммите G20. В итоге президент РФ планирует принять решение непосредственно перед встречей. Также Россия отказалась от слияния с Китаем.