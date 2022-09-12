У пенсионеров из ХМАО и ЯНАО появилась новая льгота к отпуску

Пенсионный фонд оплатит пенсионерам из ХМАО и ЯНАО бензин, потраченный по дороге на отдых

12 сентября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Теперь власти оплатят дорогу до места отдыха, даже если пенсионеры ехали на своей машине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пенсионный фонд возместит пенсионерам из ХМАО и ЯНАО расходы за поездки на отдых на личном автомобиле, совершенные с 24 августа. Об этом сообщается на официальном сайте пенсионного фонда России. «По ранее действовавшим правилам, компенсация предоставлялась за поездки на любом виде транспорта, кроме личного. Теперь же пенсионер, который едет отдыхать на своем автомобиле, может компенсировать потраченные средства на бензин, газ или другое топливо», — добавили в ведомстве. Система расчета будет привязана к цене проезда к месту отдыха в плацкартном вагоне. Помимо этого, при расчете компенсации учитываются и нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до точки прибытия. Для получения компенсации пенсионеру нужно будет обратиться в пенсионный фонд или многофункциональный центр с заявлением, документами на автомобиль и чеками с заправки. Получить такую компенсацию можно раз в два года. В прошлом году пенсионный фонд России оплатил транспортные расходы более, чем для двухсот тысяч пенсионеров из Югры и Ямала. В среднем каждый из них получил по 16 тыс. рублей.



Ранее URA.RU сообщало, что неработающие пенсионеры Белоярского района получат продуктовые наборы на сумму 1500 рублей. Наборы составляют товары первой необходимости и продукты местных производителей. Всего будет вручено 1800 наборов.

Пенсионный фонд возместит пенсионерам из ХМАО и ЯНАО расходы за поездки на отдых на личном автомобиле, совершенные с 24 августа. Об этом сообщается на официальном сайте пенсионного фонда России. «По ранее действовавшим правилам, компенсация предоставлялась за поездки на любом виде транспорта, кроме личного. Теперь же пенсионер, который едет отдыхать на своем автомобиле, может компенсировать потраченные средства на бензин, газ или другое топливо», — добавили в ведомстве. Система расчета будет привязана к цене проезда к месту отдыха в плацкартном вагоне. Помимо этого, при расчете компенсации учитываются и нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до точки прибытия. Для получения компенсации пенсионеру нужно будет обратиться в пенсионный фонд или многофункциональный центр с заявлением, документами на автомобиль и чеками с заправки. Получить такую компенсацию можно раз в два года. В прошлом году пенсионный фонд России оплатил транспортные расходы более, чем для двухсот тысяч пенсионеров из Югры и Ямала. В среднем каждый из них получил по 16 тыс. рублей. Ранее URA.RU сообщало, что неработающие пенсионеры Белоярского района получат продуктовые наборы на сумму 1500 рублей. Наборы составляют товары первой необходимости и продукты местных производителей. Всего будет вручено 1800 наборов.