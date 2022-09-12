В Совфеде высказались о мобилизации и военном положении в РФ

Сенатор Климов: нет необходимости вводить военную мобилизацию в РФ
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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, климов андрей
В Совете федерации РФ подчеркнули, что нет необходимости вводить мобилизацию в РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Необходимости проведения военной мобилизации в России — нет. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

«Я признаков такой необходимости [введения мобилизации на фоне СВО] не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал политик в ходе брифинга. Его слова цитирует РИА «Новости». Он отметил, что в настоящий момент чаще подобные вопросы задают именно иностранные журналисты и предполагает, что они работают по заказу. Также Климов попросил граждан РФ «не делать скоропостижных выводов».

На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме, президент РФ специально подчеркивал, что о мобилизации в стране никто не говорит. И о подобных заявлениях он не слышал.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения ЛНР и ДНР. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами. Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин высоко оценил роль таких горожан.

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Необходимости проведения военной мобилизации в России — нет. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов. «Я признаков такой необходимости [введения мобилизации на фоне СВО] не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал политик в ходе брифинга. Его слова цитирует РИА «Новости». Он отметил, что в настоящий момент чаще подобные вопросы задают именно иностранные журналисты и предполагает, что они работают по заказу. Также Климов попросил граждан РФ «не делать скоропостижных выводов». На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме, президент РФ специально подчеркивал, что о мобилизации в стране никто не говорит. И о подобных заявлениях он не слышал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения ЛНР и ДНР. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами. Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин высоко оценил роль таких горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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