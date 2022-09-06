В Кремле успокоили россиян, боящихся мобилизации

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президент России даже не планировал говорить о мобилизации в ходе ВЭФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин не будет говорить о мобилизации армии на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По мобилизации <…> никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

Ранее военный историк Евгений Норин назвал единственное условие для мобилизации в РФ. Это может произойти только в случае возникновения экзистенциальной угрозы при ведении боевых действиях внутри страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная задача, по словам президента РФ — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей.

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Президент России Владимир Путин не будет говорить о мобилизации армии на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «По мобилизации <…> никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Ранее военный историк Евгений Норин назвал единственное условие для мобилизации в РФ. Это может произойти только в случае возникновения экзистенциальной угрозы при ведении боевых действиях внутри страны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная задача, по словам президента РФ — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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