В Кремле успокоили россиян, боящихся мобилизации

Президент России даже не планировал говорить о мобилизации в ходе ВЭФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин не будет говорить о мобилизации армии на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По мобилизации <…> никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.
Ранее военный историк Евгений Норин назвал единственное условие для мобилизации в РФ. Это может произойти только в случае возникновения экзистенциальной угрозы при ведении боевых действиях внутри страны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная задача, по словам президента РФ — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей.
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