11 сентября 2022

В Челябинске построят новый корпус детской хирургии

В Челябинске построят корпус детской хирургии
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мемориальной доски детскому хирургу Льву Новокрещенову. Разделённые сиамские близнецы из Челябинска Аня и Таня Коркины приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски. Челябинск, областная детская больница
Новый корпус позволит лечить более 30 тысяч детей в год Фото:

В Челябинске будет построен новый хирургический корпус детской областной клинической больницы. Согласно информации, размещенной на сайте Единого государственного реестра, проект получил положительное заключение госэкспертизы.

«Объект капитального строительства -«Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», в том числе проектно-изыскательские работы. Проект получил положительное заключение», — сообщается на сайте.

Новый хирургический корпус в Челябинске позволит лечить более 30 тысяч детей в год. Под строительство здания сформирован земельный участок в районе улицы Воровского на территории областной больницы. Согласно госконтракту, на возведения корпуса детской хирургии из федеральной казны будет выделено более четырех миллиардов рублей. Разработкой проектной документации занималась компания ООО «ЕСК-ПРОЕКТ».

Ранее было принято решение строить новый корпус в городском бору, который граничит с медгородком, что вызвало недовольство горожан. В итоге под строительство выбрали другой участок, непосредственно на территории больницы.

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В Челябинске будет построен новый хирургический корпус детской областной клинической больницы. Согласно информации, размещенной на сайте Единого государственного реестра, проект получил положительное заключение госэкспертизы. «Объект капитального строительства -«Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», в том числе проектно-изыскательские работы. Проект получил положительное заключение», — сообщается на сайте. Новый хирургический корпус в Челябинске позволит лечить более 30 тысяч детей в год. Под строительство здания сформирован земельный участок в районе улицы Воровского на территории областной больницы. Согласно госконтракту, на возведения корпуса детской хирургии из федеральной казны будет выделено более четырех миллиардов рублей. Разработкой проектной документации занималась компания ООО «ЕСК-ПРОЕКТ». Ранее было принято решение строить новый корпус в городском бору, который граничит с медгородком, что вызвало недовольство горожан. В итоге под строительство выбрали другой участок, непосредственно на территории больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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