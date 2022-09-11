В Челябинске построят новый корпус детской хирургии

В Челябинске построят корпус детской хирургии

12 сентября 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Новый корпус позволит лечить более 30 тысяч детей в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске будет построен новый хирургический корпус детской областной клинической больницы. Согласно информации, размещенной на сайте Единого государственного реестра, проект получил положительное заключение госэкспертизы. «Объект капитального строительства -«Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», в том числе проектно-изыскательские работы. Проект получил положительное заключение», — сообщается на сайте. Новый хирургический корпус в Челябинске позволит лечить более 30 тысяч детей в год. Под строительство здания сформирован земельный участок в районе улицы Воровского на территории областной больницы. Согласно госконтракту, на возведения корпуса детской хирургии из федеральной казны будет выделено более четырех миллиардов рублей. Разработкой проектной документации занималась компания ООО «ЕСК-ПРОЕКТ». Ранее было принято решение строить новый корпус в городском бору, который граничит с медгородком, что вызвало недовольство горожан. В итоге под строительство выбрали другой участок, непосредственно на территории больницы.

В Челябинске будет построен новый хирургический корпус детской областной клинической больницы. Согласно информации, размещенной на сайте Единого государственного реестра, проект получил положительное заключение госэкспертизы. «Объект капитального строительства -«Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», в том числе проектно-изыскательские работы. Проект получил положительное заключение», — сообщается на сайте. Новый хирургический корпус в Челябинске позволит лечить более 30 тысяч детей в год. Под строительство здания сформирован земельный участок в районе улицы Воровского на территории областной больницы. Согласно госконтракту, на возведения корпуса детской хирургии из федеральной казны будет выделено более четырех миллиардов рублей. Разработкой проектной документации занималась компания ООО «ЕСК-ПРОЕКТ». Ранее было принято решение строить новый корпус в городском бору, который граничит с медгородком, что вызвало недовольство горожан. В итоге под строительство выбрали другой участок, непосредственно на территории больницы.