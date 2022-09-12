Ортопед Дунаев рассказал, сколько шагов нужно проходить в день

Ортопед Дунаев: в день нужно делать от 3 до 20 тысяч шагов

13 сентября 2022 в 07:03 Размер текста - 17 +

При малоподвижном образе жизни в день нужно проходить 3000 шагов, считает Лев Дунаев Фото: Анна Майорова © URA.RU При малоподвижном образе жизни человеку нужно делать в день до 3 тысяч шагов, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч, а физически активному до 20 тысяч шагов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев. «Все зависит от возраста человека, его спортивной подготовки, состояния здоровья. При хорошей физической форме можно проходить в день и 20 тысяч шагов, что приблизительно составляет 14 км. В обществе закрепился показатель 10 тысяч, который изначально был связан с изобретением шагомера. Эту цифру действительно можно назвать усредненной для здорового взрослого человека, но это не панацея. При малоподвижном образе жизни даже 3 тысячи шагов в день окажут существенный положительный эффект на состоянии здоровья. Важно прислушиваться к своему организму и выбирать для себя комфортную нагрузку», — объяснил Лев Дунаев. При этом ортопед подчеркнул, что полезнее не то, сколько человек проходит в день, а то, как он это делает. «В любом случае лучше отталкиваться в продолжительности прогулок от их качества, а не от количества шагов. Ходьба на свежем воздухе повышает эмоциональный статус, поднимает настроение. Стремление побить новый рекорд может вызвать чувство неудовлетворенности, что негативно скажется на эмоциональном состоянии», — отметил Дунаев. По словам врача, даже 30 минут прогулок неспешным шагом положительно сказывается на здоровье сосудов. «Многочисленные исследования говорят, что у тех, кто ежедневно проходит пешком 30 минут неспешным шагом, на 20% уменьшается риск возникновения инсульта, а при ускоренном темпе на 40%. Когда человек гуляет, у него снижается артериальное давление, начинает активнее работает сердце, повышается выносливость, улучшается кровоснабжение всех органов и систем. Такая тренировка способствует профилактике варикозной болезни. При движении работают мышцы голени, стимулирующие отток венозной крови от ног к сердцу, поэтому прогулки помогают избежать ее застоя. Конечно, ходьба положительно сказывается и на состоянии опорно-двигательной системы — укрепляются суставы, позвонки и кости», — добавил он. Ранее о важности утренних прогулок рассказал травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов. Они помогают защитить от опасных патологий венозную и опорно-двигательную системы, способствуют улучшению общего состояния организма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При малоподвижном образе жизни человеку нужно делать в день до 3 тысяч шагов, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч, а физически активному до 20 тысяч шагов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев. «Все зависит от возраста человека, его спортивной подготовки, состояния здоровья. При хорошей физической форме можно проходить в день и 20 тысяч шагов, что приблизительно составляет 14 км. В обществе закрепился показатель 10 тысяч, который изначально был связан с изобретением шагомера. Эту цифру действительно можно назвать усредненной для здорового взрослого человека, но это не панацея. При малоподвижном образе жизни даже 3 тысячи шагов в день окажут существенный положительный эффект на состоянии здоровья. Важно прислушиваться к своему организму и выбирать для себя комфортную нагрузку», — объяснил Лев Дунаев. При этом ортопед подчеркнул, что полезнее не то, сколько человек проходит в день, а то, как он это делает. «В любом случае лучше отталкиваться в продолжительности прогулок от их качества, а не от количества шагов. Ходьба на свежем воздухе повышает эмоциональный статус, поднимает настроение. Стремление побить новый рекорд может вызвать чувство неудовлетворенности, что негативно скажется на эмоциональном состоянии», — отметил Дунаев. По словам врача, даже 30 минут прогулок неспешным шагом положительно сказывается на здоровье сосудов. «Многочисленные исследования говорят, что у тех, кто ежедневно проходит пешком 30 минут неспешным шагом, на 20% уменьшается риск возникновения инсульта, а при ускоренном темпе на 40%. Когда человек гуляет, у него снижается артериальное давление, начинает активнее работает сердце, повышается выносливость, улучшается кровоснабжение всех органов и систем. Такая тренировка способствует профилактике варикозной болезни. При движении работают мышцы голени, стимулирующие отток венозной крови от ног к сердцу, поэтому прогулки помогают избежать ее застоя. Конечно, ходьба положительно сказывается и на состоянии опорно-двигательной системы — укрепляются суставы, позвонки и кости», — добавил он. Ранее о важности утренних прогулок рассказал травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов. Они помогают защитить от опасных патологий венозную и опорно-двигательную системы, способствуют улучшению общего состояния организма.