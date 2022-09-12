Рогов: Киев перебрасывает вооружение для большого наступления в районе ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС, заявил Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом, плюс сейчас готовят большое наступление в районе атомной станции, в районе переправ и чуть восточнее. Идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777», — сказал Рогов в эфире канала «Россия 1».

Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом, плюс сейчас готовят большое наступление в районе атомной станции, в районе переправ и чуть восточнее. Идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777», — сказал Рогов в эфире канала «Россия 1». Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...