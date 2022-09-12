Рогов: Киев перебрасывает вооружение для большого наступления в районе ЗАЭС

12 сентября 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС, заявил Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом, плюс сейчас готовят большое наступление в районе атомной станции, в районе переправ и чуть восточнее. Идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777», — сказал Рогов в эфире канала «Россия 1». Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.

Вооруженные силы Украины готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом, плюс сейчас готовят большое наступление в районе атомной станции, в районе переправ и чуть восточнее. Идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777», — сказал Рогов в эфире канала «Россия 1». Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.