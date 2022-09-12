Рогов: Киев перебрасывает вооружение для большого наступления в районе ЗАЭС

Вооруженные силы Украины готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом, плюс сейчас готовят большое наступление в районе атомной станции, в районе переправ и чуть восточнее. Идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777», — сказал Рогов в эфире канала «Россия 1».
Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.
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Вооруженные силы Украины готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом, плюс сейчас готовят большое наступление в районе атомной станции, в районе переправ и чуть восточнее. Идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777», — сказал Рогов в эфире канала «Россия 1». Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.