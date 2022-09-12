Новый свердловский мэр сломала план холдинга Дерипаски на выборах

Светлана Миронова работает в статусе полновесного мэра с апреля 2022-го Фото: страница Светланы Мироновой в соцсети «ВКонтакте»

Выборы в гордуму Североуральска (Свердловская область) закончились сенсацией: избраться не смогли сразу несколько кандидатов от градообразующего предприятия — «Североуральский бокситовый рудник» (СУБР, входит в «РУСАЛ», основанный Олегом Дерипаской). По словам источника URA.RU, это произошло из-за конфликта, развязанного якобы новым мэром Светланой Мироновой, пытающейся ограничить влияние промышленников на принятие управленческих решений в городе (впрочем, сама она это отрицает).

Конфликт тянется с весны 2022-го, когда проходили праймериз «Единой России». Перед закрытым голосованием представители СУБР заметили, что в списках не оказалось двух кандидатов от предприятия и нескольких выборщиков. После вмешательства вице-губернатора Олега Чемезова списки восстановили. «Впоследствии стало известно, что Миронова на выборах продвигает собственный пул кандидатов, включая не только единороссов, но и самовыдвиженцев. При этом СУБР она на всем протяжении кампании заверяла, что ориентирована на сотрудничество», — поделился свидетель интриги.

В результате от СУБРа в думу Североуральска избрались только четыре кандидата из семи — Иван Бондаренко (округ №1), Иван Козьмодемьянов, Николай Бочкарев (оба — округ №3) и Павел Гуськов (округ №4). Все — от «Единой России». В общей сложности партия получила 12 мандатов. Одно место — у КПРФ, два — у «Справедливой России», еще пятеро избрались как самовыдвиженцы.

«В принципе, у СУБРа складывается коалиция примерно из восьми человек — если брать не только депутатов от самого предприятия, но и лояльных. Этого может быть достаточно для голосования по ключевым вопросам», — добавил источник URA.RU.

Предполагается, что основная борьба теперь развернется вокруг поста председателя нового созыва думы. СУБР видит на этом месте действующего спикера Александра Копылова, а мэрия — Виктора Ильина, избравшегося от «Единой России», но ранее критиковавшего партию. В то же время и представитель СУБРа, и Миронова в разговоре с URA.RU опровергли наличие как-либо противоречий и заявили, что ориентированы на реализацию совместных инфраструктурных проектов на благо города.

Ранее агентство рассказывало о похожем конфликте в Серове, где, по словам источников, мэр Василий Сизиков бросил вызов «Надеждиному металлургическому заводу» (УГМК). По итогам выборов предприятие получило большинство в местной думе.