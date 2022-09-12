Самолет резко остановился перед вылетом из Кольцово

13 сентября 2022 в 02:53 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь из Кольцово 12 сентября в 23:45 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самолет авиакомпании «Икар» экстренно остановился перед вылетом из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом рассказали пассажиры рейса. «Все было хорошо, мы уже готовились выехать на взлетную полосу, как вдруг резко отключились двигатели, около часа в самолете была полная темнота», — рассказал один из пассажиров агентству Е1. Самолет должен был вылететь в Волгоград 12 сентября в 23:45. После случившейся проблемы пассажиров вывели из лайнера и отвезли обратно в аэропорт. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Икар» и в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в середине июля самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно затормозил перед вылетом. Командир корабля сообщил, что самолет остановился из-за технических проблем.

Самолет авиакомпании «Икар» экстренно остановился перед вылетом из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом рассказали пассажиры рейса. «Все было хорошо, мы уже готовились выехать на взлетную полосу, как вдруг резко отключились двигатели, около часа в самолете была полная темнота», — рассказал один из пассажиров агентству Е1. Самолет должен был вылететь в Волгоград 12 сентября в 23:45. После случившейся проблемы пассажиров вывели из лайнера и отвезли обратно в аэропорт. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Икар» и в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в середине июля самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно затормозил перед вылетом. Командир корабля сообщил, что самолет остановился из-за технических проблем.