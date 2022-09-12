Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном

В ходе боестолкновения Армении и Азербайджана есть погибшие и раненные. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.
«В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Их количество уточняется», — написал Торосян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По его словам, Баку применяет артиллерию, минометы и беспилотники. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.
В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. В настоящее время производится эвакуация жителей южных регионов Армении.
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В ходе боестолкновения Армении и Азербайджана есть погибшие и раненные. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян. «В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Их количество уточняется», — написал Торосян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По его словам, Баку применяет артиллерию, минометы и беспилотники. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах. В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. В настоящее время производится эвакуация жителей южных регионов Армении.