12 сентября 2022

Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении доложило о жертвах в результате конфликта на границе с Азербайджаном
© Служба новостей «URA.RU»
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Ереван и дорога до Гориса. Армения
Минобороны Армении сообщило о погибших и раненых из-за эскалации на границе Фото:

В ходе боестолкновения Армении и Азербайджана есть погибшие и раненные. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

«В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Их количество уточняется», — написал Торосян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По его словам, Баку применяет артиллерию, минометы и беспилотники. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.

В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. В настоящее время производится эвакуация жителей южных регионов Армении.

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В ходе боестолкновения Армении и Азербайджана есть погибшие и раненные. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян. «В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Их количество уточняется», — написал Торосян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По его словам, Баку применяет артиллерию, минометы и беспилотники. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах. В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. В настоящее время производится эвакуация жителей южных регионов Армении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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