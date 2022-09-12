Власти Перми сообщили о просьбе жильцов дома, отправленного под снос

Жильцы пермской пятиэтажки по ул. Технической,12, которую неожиданно признали подлежащей сносу, сами просили мэрию «о выявлении признаков аварийности». Об этом заявили в управлении жилищных отношений администрации Перми. Ранее чиновники направили жильцам дома уведомление с требованием освободить квартиры и снести крепкое с виду здание в течение полугода.
«19 января от жителей дома по адресу: ул. Техническая, 12 поступило обращение о выявлении признаков аварийности. Сотрудники инспекции государственного жилищного надзора Пермского края рассмотрели обращение граждан и вынесли заключение о том, что многие конструктивные элементы дома находятся в аварийном состоянии», — поясняют ситуацию в управлении жилищных отношений мэрии.
Чиновники утверждают, что для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции собственникам предложили представить заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома. Но так как они этого не сделали, управление заключило контракт с ООО «Проектный комплекс «Интергал». Выводы компании рассмотрели на заседании межведомственной комиссии, которая и «выявила основания для признания многоквартирного дома по ул. Технической, 12 аварийным и подлежащим сносу».
Ранее URA.RU рассказывало, что собственников квартир в доме на Технической, 12 уведомили о необходимости освободить жилье и снести здание 1962 года постройки в течение шести месяцев. Это, как и вообще факт признания дома аварийным, стало неожиданностью для жителей. Чиновники обещают включить дом в список на расселение, которое запланировано до 2030 года. Аналогичная ситуация произошла с домом на улице Советской, 1, а также еще рядом многоэтажек.
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Жильцы пермской пятиэтажки по ул. Технической,12, которую неожиданно признали подлежащей сносу, сами просили мэрию «о выявлении признаков аварийности». Об этом заявили в управлении жилищных отношений администрации Перми. Ранее чиновники направили жильцам дома уведомление с требованием освободить квартиры и снести крепкое с виду здание в течение полугода. «19 января от жителей дома по адресу: ул. Техническая, 12 поступило обращение о выявлении признаков аварийности. Сотрудники инспекции государственного жилищного надзора Пермского края рассмотрели обращение граждан и вынесли заключение о том, что многие конструктивные элементы дома находятся в аварийном состоянии», — поясняют ситуацию в управлении жилищных отношений мэрии. Чиновники утверждают, что для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции собственникам предложили представить заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома. Но так как они этого не сделали, управление заключило контракт с ООО «Проектный комплекс «Интергал». Выводы компании рассмотрели на заседании межведомственной комиссии, которая и «выявила основания для признания многоквартирного дома по ул. Технической, 12 аварийным и подлежащим сносу». Ранее URA.RU рассказывало, что собственников квартир в доме на Технической, 12 уведомили о необходимости освободить жилье и снести здание 1962 года постройки в течение шести месяцев. Это, как и вообще факт признания дома аварийным, стало неожиданностью для жителей. Чиновники обещают включить дом в список на расселение, которое запланировано до 2030 года. Аналогичная ситуация произошла с домом на улице Советской, 1, а также еще рядом многоэтажек.