Власти Перми сообщили о просьбе жильцов дома, отправленного под снос

В мэрии Перми заявили, что жители отправленной под снос пятиэтажки сами просили проверить дом на аварийность

13 сентября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Жители против сноса дома, у многих не выплачена ипотека Фото: Анна Майорова © URA.RU Жильцы пермской пятиэтажки по ул. Технической,12, которую неожиданно признали подлежащей сносу, сами просили мэрию «о выявлении признаков аварийности». Об этом заявили в управлении жилищных отношений администрации Перми. Ранее чиновники направили жильцам дома уведомление с требованием освободить квартиры и снести крепкое с виду здание в течение полугода. «19 января от жителей дома по адресу: ул. Техническая, 12 поступило обращение о выявлении признаков аварийности. Сотрудники инспекции государственного жилищного надзора Пермского края рассмотрели обращение граждан и вынесли заключение о том, что многие конструктивные элементы дома находятся в аварийном состоянии», — поясняют ситуацию в управлении жилищных отношений мэрии. Чиновники утверждают, что для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции собственникам предложили представить заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома. Но так как они этого не сделали, управление заключило контракт с ООО «Проектный комплекс «Интергал». Выводы компании рассмотрели на заседании межведомственной комиссии, которая и «выявила основания для признания многоквартирного дома по ул. Технической, 12 аварийным и подлежащим сносу». Ранее URA.RU рассказывало, что собственников квартир в доме на Технической, 12 уведомили о необходимости освободить жилье и снести здание 1962 года постройки в течение шести месяцев. Это, как и вообще факт признания дома аварийным, стало неожиданностью для жителей. Чиновники обещают включить дом в список на расселение, которое запланировано до 2030 года. Аналогичная ситуация произошла с домом на улице Советской, 1, а также еще рядом многоэтажек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы пермской пятиэтажки по ул. Технической,12, которую неожиданно признали подлежащей сносу, сами просили мэрию «о выявлении признаков аварийности». Об этом заявили в управлении жилищных отношений администрации Перми. Ранее чиновники направили жильцам дома уведомление с требованием освободить квартиры и снести крепкое с виду здание в течение полугода. «19 января от жителей дома по адресу: ул. Техническая, 12 поступило обращение о выявлении признаков аварийности. Сотрудники инспекции государственного жилищного надзора Пермского края рассмотрели обращение граждан и вынесли заключение о том, что многие конструктивные элементы дома находятся в аварийном состоянии», — поясняют ситуацию в управлении жилищных отношений мэрии. Чиновники утверждают, что для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции собственникам предложили представить заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома. Но так как они этого не сделали, управление заключило контракт с ООО «Проектный комплекс «Интергал». Выводы компании рассмотрели на заседании межведомственной комиссии, которая и «выявила основания для признания многоквартирного дома по ул. Технической, 12 аварийным и подлежащим сносу». Ранее URA.RU рассказывало, что собственников квартир в доме на Технической, 12 уведомили о необходимости освободить жилье и снести здание 1962 года постройки в течение шести месяцев. Это, как и вообще факт признания дома аварийным, стало неожиданностью для жителей. Чиновники обещают включить дом в список на расселение, которое запланировано до 2030 года. Аналогичная ситуация произошла с домом на улице Советской, 1, а также еще рядом многоэтажек.