Жительницу Челябинской области отправили в колонию за убийство новорожденной дочери

13 сентября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Тело ребенка нашли в выгребной яме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аргаяшский районный суд Челябинской области приговорил к году и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселения 23-летнюю женщину, убившую свою дочь сразу после рождения. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «16 мая 2022 года ночью в деревне Давлетбаево в туалете на приусадебном участке женщина родила ребенка. Затем, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, от чего наступила его смерть», — рассказала Наталья Мамаева. По данным URA.RU, женщина сама вызвала роды раньше срока. О беременности никто кроме нее не знал. У нее есть старшие дети, один из них находится в детском доме. Новорожденной дочке она нанесла больше 15 ударов ножом.

Аргаяшский районный суд Челябинской области приговорил к году и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселения 23-летнюю женщину, убившую свою дочь сразу после рождения. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «16 мая 2022 года ночью в деревне Давлетбаево в туалете на приусадебном участке женщина родила ребенка. Затем, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, от чего наступила его смерть», — рассказала Наталья Мамаева. По данным URA.RU, женщина сама вызвала роды раньше срока. О беременности никто кроме нее не знал. У нее есть старшие дети, один из них находится в детском доме. Новорожденной дочке она нанесла больше 15 ударов ножом.