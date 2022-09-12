12 сентября 2022

Жительницу Челябинской области отправили в колонию за убийство новорожденной дочери

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Дело Арины Устюговой в суде Центрального района. Челябинск, судья, суд, мантия
Тело ребенка нашли в выгребной яме Фото:

Аргаяшский районный суд Челябинской области приговорил к году и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселения 23-летнюю женщину, убившую свою дочь сразу после рождения. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«16 мая 2022 года ночью в деревне Давлетбаево в туалете на приусадебном участке женщина родила ребенка. Затем, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, от чего наступила его смерть», — рассказала Наталья Мамаева.

По данным URA.RU, женщина сама вызвала роды раньше срока. О беременности никто кроме нее не знал. У нее есть старшие дети, один из них находится в детском доме. Новорожденной дочке она нанесла больше 15 ударов ножом.

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Аргаяшский районный суд Челябинской области приговорил к году и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселения 23-летнюю женщину, убившую свою дочь сразу после рождения. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «16 мая 2022 года ночью в деревне Давлетбаево в туалете на приусадебном участке женщина родила ребенка. Затем, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, от чего наступила его смерть», — рассказала Наталья Мамаева. По данным URA.RU, женщина сама вызвала роды раньше срока. О беременности никто кроме нее не знал. У нее есть старшие дети, один из них находится в детском доме. Новорожденной дочке она нанесла больше 15 ударов ножом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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