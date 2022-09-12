Власти Кургана забирают землю у бизнесменов

Мэрия Кургана изымает земельные участки у бизнесменов, которые нарушают условия аренды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана изымает земельные участки у арендаторов, которые затягивают строительство и сдачу объектов на предоставленных им территориях. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова во время прямого эфира в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на сентябрь 2022 года в результате проведенной работы с арендаторами и пользователями, не приступившими к освоению своих земельных участков был расторгнут 141 договор аренды. Из них 104 договора были расторгнуты по инициативе администрации города, 37 — в связи с отказом арендаторов», — сказала Ситникова.

У некоторых недобросовестных арендаторов земельные участки изымают через суд. «Сегодня два объекта незавершенного строительства по решению суда изъяты в пользу муниципалитета с целью продажи на торгах. Один объект уже реализован на аукционе. Еще один будет реализован в ноябре. По остальным объектам еще идут суды», — сказала Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмены Кургана могут столкнуться с проблемой нехватки свободных территорий. По словам чиновников, в городе заканчиваются земельные участки.