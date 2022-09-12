12 сентября 2022

Власти Кургана забирают землю у бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Кургана изымает земельные участки у бизнесменов, которые нарушают условия аренды (архивное фото) Фото:

Администрация Кургана изымает земельные участки у арендаторов, которые затягивают строительство и сдачу объектов на предоставленных им территориях. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова во время прямого эфира в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на сентябрь 2022 года в результате проведенной работы с арендаторами и пользователями, не приступившими к освоению своих земельных участков был расторгнут 141 договор аренды. Из них 104 договора были расторгнуты по инициативе администрации города, 37 — в связи с отказом арендаторов», — сказала Ситникова.

У некоторых недобросовестных арендаторов земельные участки изымают через суд. «Сегодня два объекта незавершенного строительства по решению суда изъяты в пользу муниципалитета с целью продажи на торгах. Один объект уже реализован на аукционе. Еще один будет реализован в ноябре. По остальным объектам еще идут суды», — сказала Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмены Кургана могут столкнуться с проблемой нехватки свободных территорий. По словам чиновников, в городе заканчиваются земельные участки.

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Администрация Кургана изымает земельные участки у арендаторов, которые затягивают строительство и сдачу объектов на предоставленных им территориях. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова во время прямого эфира в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «По состоянию на сентябрь 2022 года в результате проведенной работы с арендаторами и пользователями, не приступившими к освоению своих земельных участков был расторгнут 141 договор аренды. Из них 104 договора были расторгнуты по инициативе администрации города, 37 — в связи с отказом арендаторов», — сказала Ситникова. У некоторых недобросовестных арендаторов земельные участки изымают через суд. «Сегодня два объекта незавершенного строительства по решению суда изъяты в пользу муниципалитета с целью продажи на торгах. Один объект уже реализован на аукционе. Еще один будет реализован в ноябре. По остальным объектам еще идут суды», — сказала Ситникова. Ранее URA.RU писало, что бизнесмены Кургана могут столкнуться с проблемой нехватки свободных территорий. По словам чиновников, в городе заканчиваются земельные участки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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