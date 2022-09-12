Субсидия на поддержку дружинников в ЯНАО будет увеличена

Правительство ЯНАО разработало поправки к документу о поддержке народных дружин

Ранее лучшими дружинниками в ЯНАО признавали казаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Размеры выплат из бюджета ЯНАО на содержание добровольных народных дружин в регионе будут увеличены. Об этом говорится в опубликованном на сайте окружного правительства проекте постановления губернатора.

«Проектом предусматривается увеличение размера субсидий для народных дружин Ямала», — говорится в официальном комментарии пресс-службы правительства к документу. Часть изменений вступит в силу с 1 января 2023 года, часть — с 1 января 2024 года.

Согласно изменениям в постановление правительства ЯНАО от 13 сентября определены суммы субсидий, выделяемых на конкурсной основе. Субсидии будут выплачиваться в следующих размерах: за первое место — 180 тысяч рублей, за второе место — 150 тысяч рублей, за третье место — 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что казачьи дружины из ЯНАО стали лучшими. Первое место в окружном конкурсе ДНД заняло общественное объединение из Салехарда.