12 сентября 2022
11 сентября 2022

Субсидия на поддержку дружинников в ЯНАО будет увеличена

Правительство ЯНАО разработало поправки к документу о поддержке народных дружин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собрание атаманов. Курган , казаки, атаманы
Ранее лучшими дружинниками в ЯНАО признавали казаков Фото:

Размеры выплат из бюджета ЯНАО на содержание добровольных народных дружин в регионе будут увеличены. Об этом говорится в опубликованном на сайте окружного правительства проекте постановления губернатора.

«Проектом предусматривается увеличение размера субсидий для народных дружин Ямала», — говорится в официальном комментарии пресс-службы правительства к документу. Часть изменений вступит в силу с 1 января 2023 года, часть — с 1 января 2024 года.

Согласно изменениям в постановление правительства ЯНАО от 13 сентября определены суммы субсидий, выделяемых на конкурсной основе. Субсидии будут выплачиваться в следующих размерах: за первое место — 180 тысяч рублей, за второе место — 150 тысяч рублей, за третье место — 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что казачьи дружины из ЯНАО стали лучшими. Первое место в окружном конкурсе ДНД заняло общественное объединение из Салехарда.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Размеры выплат из бюджета ЯНАО на содержание добровольных народных дружин в регионе будут увеличены. Об этом говорится в опубликованном на сайте окружного правительства проекте постановления губернатора. «Проектом предусматривается увеличение размера субсидий для народных дружин Ямала», — говорится в официальном комментарии пресс-службы правительства к документу. Часть изменений вступит в силу с 1 января 2023 года, часть — с 1 января 2024 года. Согласно изменениям в постановление правительства ЯНАО от 13 сентября определены суммы субсидий, выделяемых на конкурсной основе. Субсидии будут выплачиваться в следующих размерах: за первое место — 180 тысяч рублей, за второе место — 150 тысяч рублей, за третье место — 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что казачьи дружины из ЯНАО стали лучшими. Первое место в окружном конкурсе ДНД заняло общественное объединение из Салехарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...