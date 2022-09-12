12 сентября 2022

Сеть магазинов в Перми разыграет годовой запас косметики и iPhone

Пермская сеть магазинов «Профессионал» объявила розыгрыш iPhone 13
© Служба новостей «URA.RU»
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Победителя выберут 10 ноября Фото:

Пермская сеть профессиональной продукции для салонов красоты «Профессионал» в честь своего дня рождения решила разыграть среди покупателей iPhone 13 и годовой запас косметики. Положения акции размещены на официальном сайте компании.

«Мы разыгрываем сотни призов. Главный приз — iPhone 13 Pro и годовой запас косметики. Результаты розыгрыша будут подведены 10 ноября», — указано на сайте компании.

Чтобы принять участие в розыгрыше нужно совершать покупки на сумму от 1590 рублей с 12 сентября до 6 ноября. Далее необходимо зарегистрировать код чека и его фото на сайте и ждать подведения итогов. Результаты будут озвучены в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские блогеры тоже разыгрывают iPhone 13. Победитель также может выбрать путевку в Турцию вместо смартфона.

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Пермская сеть профессиональной продукции для салонов красоты «Профессионал» в честь своего дня рождения решила разыграть среди покупателей iPhone 13 и годовой запас косметики. Положения акции размещены на официальном сайте компании. «Мы разыгрываем сотни призов. Главный приз — iPhone 13 Pro и годовой запас косметики. Результаты розыгрыша будут подведены 10 ноября», — указано на сайте компании. Чтобы принять участие в розыгрыше нужно совершать покупки на сумму от 1590 рублей с 12 сентября до 6 ноября. Далее необходимо зарегистрировать код чека и его фото на сайте и ждать подведения итогов. Результаты будут озвучены в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что пермские блогеры тоже разыгрывают iPhone 13. Победитель также может выбрать путевку в Турцию вместо смартфона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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