12 сентября 2022

Дело мачехи из Магнитогорска, которая кусала малыша и тыкала в него ручкой, передали в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Женщину будут судить по двум статьям уголовного кодекса Фото:

В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска передано уголовное дело 43-летней женщины, обвиняемой в особо жестоком истязани маленького сына своего мужа и обезображивании его лица. По версии следствия, она била ребенка, тыкала в него ручкой и несколько раз укусила за нос, из-за чего у мальчика остались шрамы.

«В состоянии алкогольного опьянения женщина с применением пыток с 2016 по 2022 год причиняла телесные повреждения малолетнему сыну своего супруга. У мальчика 2014 года рождения после пыток осталось четыре рубца на лице и свыше 60 рубцов на руках в виде заживления бывших ран», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Эксперты установили, что рубцы заживут, но не исчезнут, в связи с чем здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Известно, что женщина брала канцелярскую ручку и тыкала ребенку по рукам стержнем. Также она била его шлангом, проводом от зарядного устройства для телефона, набирала ванну ледяной воды и силой опускала туда малыша. При этом связывала ему руки скотчем.

Женщина не признала вину. Ребенок изъят из семьи и воспитывается бабушкой. Ход расследования дела поставил на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска передано уголовное дело 43-летней женщины, обвиняемой в особо жестоком истязани маленького сына своего мужа и обезображивании его лица. По версии следствия, она била ребенка, тыкала в него ручкой и несколько раз укусила за нос, из-за чего у мальчика остались шрамы. «В состоянии алкогольного опьянения женщина с применением пыток с 2016 по 2022 год причиняла телесные повреждения малолетнему сыну своего супруга. У мальчика 2014 года рождения после пыток осталось четыре рубца на лице и свыше 60 рубцов на руках в виде заживления бывших ран», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Эксперты установили, что рубцы заживут, но не исчезнут, в связи с чем здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Известно, что женщина брала канцелярскую ручку и тыкала ребенку по рукам стержнем. Также она била его шлангом, проводом от зарядного устройства для телефона, набирала ванну ледяной воды и силой опускала туда малыша. При этом связывала ему руки скотчем. Женщина не признала вину. Ребенок изъят из семьи и воспитывается бабушкой. Ход расследования дела поставил на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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