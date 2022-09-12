Дело мачехи из Магнитогорска, которая кусала малыша и тыкала в него ручкой, передали в суд

13 сентября 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Женщину будут судить по двум статьям уголовного кодекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска передано уголовное дело 43-летней женщины, обвиняемой в особо жестоком истязани маленького сына своего мужа и обезображивании его лица. По версии следствия, она била ребенка, тыкала в него ручкой и несколько раз укусила за нос, из-за чего у мальчика остались шрамы. «В состоянии алкогольного опьянения женщина с применением пыток с 2016 по 2022 год причиняла телесные повреждения малолетнему сыну своего супруга. У мальчика 2014 года рождения после пыток осталось четыре рубца на лице и свыше 60 рубцов на руках в виде заживления бывших ран», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Эксперты установили, что рубцы заживут, но не исчезнут, в связи с чем здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Известно, что женщина брала канцелярскую ручку и тыкала ребенку по рукам стержнем. Также она била его шлангом, проводом от зарядного устройства для телефона, набирала ванну ледяной воды и силой опускала туда малыша. При этом связывала ему руки скотчем. Женщина не признала вину. Ребенок изъят из семьи и воспитывается бабушкой. Ход расследования дела поставил на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска передано уголовное дело 43-летней женщины, обвиняемой в особо жестоком истязани маленького сына своего мужа и обезображивании его лица. По версии следствия, она била ребенка, тыкала в него ручкой и несколько раз укусила за нос, из-за чего у мальчика остались шрамы. «В состоянии алкогольного опьянения женщина с применением пыток с 2016 по 2022 год причиняла телесные повреждения малолетнему сыну своего супруга. У мальчика 2014 года рождения после пыток осталось четыре рубца на лице и свыше 60 рубцов на руках в виде заживления бывших ран», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Эксперты установили, что рубцы заживут, но не исчезнут, в связи с чем здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Известно, что женщина брала канцелярскую ручку и тыкала ребенку по рукам стержнем. Также она била его шлангом, проводом от зарядного устройства для телефона, набирала ванну ледяной воды и силой опускала туда малыша. При этом связывала ему руки скотчем. Женщина не признала вину. Ребенок изъят из семьи и воспитывается бабушкой. Ход расследования дела поставил на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.