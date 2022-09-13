Группа курганцев станцевала у Дворца культуры железнодорожников под трек миллиардера из Челябинской области Игоря Рыбакова «Секретный соус». Хореограф Яков Копанев опубликовал видео с танцем в социальной сети.
«Итог нашего мастер-класса. Буквально за час мы с ребятами подготовили хореографию, вышли на улицу и сняли. Смотрим, оцениваем, улыбаемся», — написал Копанев в своих соцсетях.
Копанев является российским танцором и хореографом. В составе команды «158 CREW» он стал двухкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером России, серебряным призером Европы, четырехкратным финалистом чемпионата мира в США, а также финалистом «DanceРеволюция» на «Первом канале» и «Больших танцев» на телеканале «Россия 1». URA.RU попыталось связаться с хореографом. На момент публикации материала ответа от него не последовало.
Трек «Секретный соус» вышел в мае 2021 года и стал частью альбома «Религия чисто ты». Судя по тексту, песня является рекламой академии, в которой Рыбаков учит основам бизнеса.
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