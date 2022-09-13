Курганцы станцевали под трек челябинского миллиардера. Видео

13 сентября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Для танца был выбран трек «Секретный соус» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Группа курганцев станцевала у Дворца культуры железнодорожников под трек миллиардера из Челябинской области Игоря Рыбакова «Секретный соус». Хореограф Яков Копанев опубликовал видео с танцем в социальной сети. «Итог нашего мастер-класса. Буквально за час мы с ребятами подготовили хореографию, вышли на улицу и сняли. Смотрим, оцениваем, улыбаемся», — написал Копанев в своих соцсетях. Копанев является российским танцором и хореографом. В составе команды «158 CREW» он стал двухкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером России, серебряным призером Европы, четырехкратным финалистом чемпионата мира в США, а также финалистом «DanceРеволюция» на «Первом канале» и «Больших танцев» на телеканале «Россия 1». URA.RU попыталось связаться с хореографом. На момент публикации материала ответа от него не последовало. Трек «Секретный соус» вышел в мае 2021 года и стал частью альбома «Религия чисто ты». Судя по тексту, песня является рекламой академии, в которой Рыбаков учит основам бизнеса.

Группа курганцев станцевала у Дворца культуры железнодорожников под трек миллиардера из Челябинской области Игоря Рыбакова «Секретный соус». Хореограф Яков Копанев опубликовал видео с танцем в социальной сети. «Итог нашего мастер-класса. Буквально за час мы с ребятами подготовили хореографию, вышли на улицу и сняли. Смотрим, оцениваем, улыбаемся», — написал Копанев в своих соцсетях. Копанев является российским танцором и хореографом. В составе команды «158 CREW» он стал двухкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером России, серебряным призером Европы, четырехкратным финалистом чемпионата мира в США, а также финалистом «DanceРеволюция» на «Первом канале» и «Больших танцев» на телеканале «Россия 1». URA.RU попыталось связаться с хореографом. На момент публикации материала ответа от него не последовало. Трек «Секретный соус» вышел в мае 2021 года и стал частью альбома «Религия чисто ты». Судя по тексту, песня является рекламой академии, в которой Рыбаков учит основам бизнеса.