Курганцы станцевали под трек челябинского миллиардера. Видео

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Фестиваль
Для танца был выбран трек «Секретный соус» Фото:

Группа курганцев станцевала у Дворца культуры железнодорожников под трек миллиардера из Челябинской области Игоря Рыбакова «Секретный соус». Хореограф Яков Копанев опубликовал видео с танцем в социальной сети.

«Итог нашего мастер-класса. Буквально за час мы с ребятами подготовили хореографию, вышли на улицу и сняли. Смотрим, оцениваем, улыбаемся», — написал Копанев в своих соцсетях.

Копанев является российским танцором и хореографом. В составе команды «158 CREW» он стал двухкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером России, серебряным призером Европы, четырехкратным финалистом чемпионата мира в США, а также финалистом «DanceРеволюция» на «Первом канале» и «Больших танцев» на телеканале «Россия 1». URA.RU попыталось связаться с хореографом. На момент публикации материала ответа от него не последовало.

Трек «Секретный соус» вышел в мае 2021 года и стал частью альбома «Религия чисто ты». Судя по тексту, песня является рекламой академии, в которой Рыбаков учит основам бизнеса.

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Группа курганцев станцевала у Дворца культуры железнодорожников под трек миллиардера из Челябинской области Игоря Рыбакова «Секретный соус». Хореограф Яков Копанев опубликовал видео с танцем в социальной сети. «Итог нашего мастер-класса. Буквально за час мы с ребятами подготовили хореографию, вышли на улицу и сняли. Смотрим, оцениваем, улыбаемся», — написал Копанев в своих соцсетях. Копанев является российским танцором и хореографом. В составе команды «158 CREW» он стал двухкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером России, серебряным призером Европы, четырехкратным финалистом чемпионата мира в США, а также финалистом «DanceРеволюция» на «Первом канале» и «Больших танцев» на телеканале «Россия 1». URA.RU попыталось связаться с хореографом. На момент публикации материала ответа от него не последовало. Трек «Секретный соус» вышел в мае 2021 года и стал частью альбома «Религия чисто ты». Судя по тексту, песня является рекламой академии, в которой Рыбаков учит основам бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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