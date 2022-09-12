12 сентября 2022

Челябинских единороссов ждет скандал по итогам выборов

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Региональное отделение партии Единая Россия вручило автомобили неотложной помощи челябинским больницам. Челябинск, единая россия, медведь единая россия
Одного из лидеров «Единой России» в Челябинской области подозревают в работе на чужого кандидата Фото:
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Единый день голосования — 2022

Руководство отделения «Единой России» в Челябинской области намерено разобраться с информацией, что глава фракции ЕР в Кунашакском райсобрании депутатов на выборах работал на конкурента. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах.

«В Кунашакском районе достаточно сложно проходили довыборы в районное собрание депутатов. Кандидатом от единороссов была директор школы Гульжиган Газизова. Сначала против нее выставили двойника-пенсионерку. Потом начали циркулировать упорные слухи, что лидер фракции ЕР в собрании Рафкат Нигаматьянов фактически продвигает своего родственника, самовыдвиженца Раиса Шахвалеева», — пояснил инсайдер.

По его словам, Газизова в итоге выиграла, получив 307 голосов против трех голосов за женщину-двойника. Но и протеже главного районного единоросса занял второе место со 139 голосами. Так что теперь ситуацию будут разбирать сначала на районном уровне, а затем, возможно, и на уровне президиума регионального отделения партии.

«В последний раз подобное было в Челябинске в 2020 году, когда на выборах в заксобрание области единороссы сработали на победу эсера Дмитрия Ларина — против своего кандидата Владимира Бодрова. Скандал сломал политическую карьеру нескольких перспективных партийцев и разбирался на самом высоком уровне», — добавил инсайдер.

Он также высказал мнение, что столь жестких выводов сейчас не предвидится, поскольку нет и последствий. Кандидат ЕР одержала убедительную победу, да и уровень выборов не тот.

В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев. Связаться с Нигаматьяновым на момент подготовки новости оперативно не удалось.

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Руководство отделения «Единой России» в Челябинской области намерено разобраться с информацией, что глава фракции ЕР в Кунашакском райсобрании депутатов на выборах работал на конкурента. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах. «В Кунашакском районе достаточно сложно проходили довыборы в районное собрание депутатов. Кандидатом от единороссов была директор школы Гульжиган Газизова. Сначала против нее выставили двойника-пенсионерку. Потом начали циркулировать упорные слухи, что лидер фракции ЕР в собрании Рафкат Нигаматьянов фактически продвигает своего родственника, самовыдвиженца Раиса Шахвалеева», — пояснил инсайдер. По его словам, Газизова в итоге выиграла, получив 307 голосов против трех голосов за женщину-двойника. Но и протеже главного районного единоросса занял второе место со 139 голосами. Так что теперь ситуацию будут разбирать сначала на районном уровне, а затем, возможно, и на уровне президиума регионального отделения партии. «В последний раз подобное было в Челябинске в 2020 году, когда на выборах в заксобрание области единороссы сработали на победу эсера Дмитрия Ларина — против своего кандидата Владимира Бодрова. Скандал сломал политическую карьеру нескольких перспективных партийцев и разбирался на самом высоком уровне», — добавил инсайдер. Он также высказал мнение, что столь жестких выводов сейчас не предвидится, поскольку нет и последствий. Кандидат ЕР одержала убедительную победу, да и уровень выборов не тот. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев. Связаться с Нигаматьяновым на момент подготовки новости оперативно не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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