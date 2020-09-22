В Челябинске начали расследование главного скандала выборов

Челябинские единороссы проверяют жалобу на то, что Марсель Хазиев (слева) и другие однопартийцы на выборах в ЗСО помогали справедливороссу Дмитрию Ларину (справа) Фото: телеграм-канал «Будни депутата»

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

«Едина Россия» создала комиссию для проверки жалобы о работе членов партии на кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ларина на прошедших выборах в заксобрание Челябинской области. Решение принято 23 сентября на заседании президиума регионального политсовета «ЕР» под руководством губернатора Алексея Текслера, сообщил URA.RU один из участников.

«На заседании президиума решено создать комиссию по жалобе [депутата Калининского райсовета Владимира] Белоусова о том, что на Ларина работали [депутат Центрального райсовета Марсель] Хазиев, [депутат Калининского райсовета Андрей] Кондратьев, [депутат гордумы Челябинска Александр] Галкин и другие единороссы. Если это так, то получается, что члены „ЕР“ лишили партию мандата в Калининском округе №12, где победил Ларин», — рассказал ньюсмейкер.

В комиссию вошли мэр Челябинска Наталья Котова, спикер гордумы Андрей Шмидт, глава Калининского района Сергей Колесник, руководитель регионального исполкома «ЕР» Денис Моисеев и депутат гордумы Челябинска Владимир Бодров, уступивший на выборах Ларину.

Кондратьев, Галкин и Хазиев отрицают свое участие в кампании Ларина. Однако последний после выборов подал заявление о приостановке членства в партии.