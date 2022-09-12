Единороссы отреклись от задержанного ФСБ вице-мэра Магнитогорска

13 сентября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Вице-мэра Магнитогорска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области решается вопрос о приостановке членства в «Единой России» вице-мэра Магниторска Дмитрия Гаврилова, задержанного сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в миллионной взятке. Об этом сообщили 13 сентября URA.RU в региональном отделении партии. «В ближайшее время вопрос о приостановке членства Гаврилова в партии будет рассмотрен в местном отделении „Единой России“. После этого он поступит на рассмотрение президиума областной организации, где будет утвержден», — пояснили URA.RU в региональном отделении ЕР. Сотрудники ФСБ задержали Гаврилова и директора муниципального предприятия, который передал ему взятку в 1,5 млн рублей. Предварительно, последний передал чиновнику деньги от коммерсантов за заключение контрактов на уборку города. Как пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, сейчас решается вопрос об избрании Гаврилову меры пресечения и предъявлении ему обвинения. В пресс-службе мэрии Магнитогорска обещали прокомментировать ситуацию позднее.

В Челябинской области решается вопрос о приостановке членства в «Единой России» вице-мэра Магниторска Дмитрия Гаврилова, задержанного сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в миллионной взятке. Об этом сообщили 13 сентября URA.RU в региональном отделении партии. «В ближайшее время вопрос о приостановке членства Гаврилова в партии будет рассмотрен в местном отделении „Единой России“. После этого он поступит на рассмотрение президиума областной организации, где будет утвержден», — пояснили URA.RU в региональном отделении ЕР. Сотрудники ФСБ задержали Гаврилова и директора муниципального предприятия, который передал ему взятку в 1,5 млн рублей. Предварительно, последний передал чиновнику деньги от коммерсантов за заключение контрактов на уборку города. Как пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, сейчас решается вопрос об избрании Гаврилову меры пресечения и предъявлении ему обвинения. В пресс-службе мэрии Магнитогорска обещали прокомментировать ситуацию позднее.