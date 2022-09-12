Единороссы отреклись от задержанного ФСБ вице-мэра Магнитогорска

В Челябинской области решается вопрос о приостановке членства в «Единой России» вице-мэра Магниторска Дмитрия Гаврилова, задержанного сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в миллионной взятке. Об этом сообщили 13 сентября URA.RU в региональном отделении партии.
«В ближайшее время вопрос о приостановке членства Гаврилова в партии будет рассмотрен в местном отделении „Единой России“. После этого он поступит на рассмотрение президиума областной организации, где будет утвержден», — пояснили URA.RU в региональном отделении ЕР.
Сотрудники ФСБ задержали Гаврилова и директора муниципального предприятия, который передал ему взятку в 1,5 млн рублей. Предварительно, последний передал чиновнику деньги от коммерсантов за заключение контрактов на уборку города.
Как пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, сейчас решается вопрос об избрании Гаврилову меры пресечения и предъявлении ему обвинения. В пресс-службе мэрии Магнитогорска обещали прокомментировать ситуацию позднее.
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