12 сентября 2022

Единороссы отреклись от задержанного ФСБ вице-мэра Магнитогорска

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Дмитрий Гаврилов и Антон Хватков. Магнитогорск, гаврилов дмитрий, замглавы магнитогорска
Вице-мэра Магнитогорска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей (фото из архива) Фото:

В Челябинской области решается вопрос о приостановке членства в «Единой России» вице-мэра Магниторска Дмитрия Гаврилова, задержанного сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в миллионной взятке. Об этом сообщили 13 сентября URA.RU в региональном отделении партии.

«В ближайшее время вопрос о приостановке членства Гаврилова в партии будет рассмотрен в местном отделении „Единой России“. После этого он поступит на рассмотрение президиума областной организации, где будет утвержден», — пояснили URA.RU в региональном отделении ЕР.

Сотрудники ФСБ задержали Гаврилова и директора муниципального предприятия, который передал ему взятку в 1,5 млн рублей. Предварительно, последний передал чиновнику деньги от коммерсантов за заключение контрактов на уборку города.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, сейчас решается вопрос об избрании Гаврилову меры пресечения и предъявлении ему обвинения. В пресс-службе мэрии Магнитогорска обещали прокомментировать ситуацию позднее.

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В Челябинской области решается вопрос о приостановке членства в «Единой России» вице-мэра Магниторска Дмитрия Гаврилова, задержанного сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в миллионной взятке. Об этом сообщили 13 сентября URA.RU в региональном отделении партии. «В ближайшее время вопрос о приостановке членства Гаврилова в партии будет рассмотрен в местном отделении „Единой России“. После этого он поступит на рассмотрение президиума областной организации, где будет утвержден», — пояснили URA.RU в региональном отделении ЕР. Сотрудники ФСБ задержали Гаврилова и директора муниципального предприятия, который передал ему взятку в 1,5 млн рублей. Предварительно, последний передал чиновнику деньги от коммерсантов за заключение контрактов на уборку города. Как пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, сейчас решается вопрос об избрании Гаврилову меры пресечения и предъявлении ему обвинения. В пресс-службе мэрии Магнитогорска обещали прокомментировать ситуацию позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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