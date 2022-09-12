В ХМАО собрались делать туалетную бумагу из секретных документов

В Ханты-Мансийском автономном округе собрались делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций. Идею, которую поддержали региональные власти, на заседание оперативного штаба озвучил директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев.
«Наше предприятие уничтожает от 20 до 40 тонн секретных документов в месяц со всего округа. Это конфиденциальные документы банков, нефтяных компаний, государственных ведомств и учреждений. Это все те документы, которые не должны быть выброшены на свалку. Они сначала должны быть уничтожены. Из них мы сможем производить примерно до 400 000 рулонов туалетной бумаги», — сказал Валиев.
По словам Валиева, туалетная бумага из секретных документов будет стоить на 10-15% дешевле, чем у конкурентов. А местные торговые центры будут обязаны ее продавать, исполняя соглашение о сотрудничестве с властями ХМАО. Чиновникам Югры идея Валиева понравилась, и они дали ему понять, что он может рассчитывать на поддержку властей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе создают мебельную фабрику, которая заменит IKEA, покинувшую российский рынок. Проект югорского мебельного гиганта, который в год будет выпускать до 7 миллионов единиц продукции, разработан под инвестиции в размере пяти с половиной миллиардов рублей. Он в числе других станет одним из первых предприятий особой экономической зоны в Нягани.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»