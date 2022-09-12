В ХМАО собрались делать туалетную бумагу из секретных документов

13 сентября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

В месяц планируют производить до 400 тысяч рулонов туалетной бумаги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе собрались делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций. Идею, которую поддержали региональные власти, на заседание оперативного штаба озвучил директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев. «Наше предприятие уничтожает от 20 до 40 тонн секретных документов в месяц со всего округа. Это конфиденциальные документы банков, нефтяных компаний, государственных ведомств и учреждений. Это все те документы, которые не должны быть выброшены на свалку. Они сначала должны быть уничтожены. Из них мы сможем производить примерно до 400 000 рулонов туалетной бумаги», — сказал Валиев. По словам Валиева, туалетная бумага из секретных документов будет стоить на 10-15% дешевле, чем у конкурентов. А местные торговые центры будут обязаны ее продавать, исполняя соглашение о сотрудничестве с властями ХМАО. Чиновникам Югры идея Валиева понравилась, и они дали ему понять, что он может рассчитывать на поддержку властей.



Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе создают мебельную фабрику, которая заменит IKEA, покинувшую российский рынок. Проект югорского мебельного гиганта, который в год будет выпускать до 7 миллионов единиц продукции, разработан под инвестиции в размере пяти с половиной миллиардов рублей. Он в числе других станет одним из первых предприятий особой экономической зоны в Нягани. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе собрались делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций. Идею, которую поддержали региональные власти, на заседание оперативного штаба озвучил директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев. «Наше предприятие уничтожает от 20 до 40 тонн секретных документов в месяц со всего округа. Это конфиденциальные документы банков, нефтяных компаний, государственных ведомств и учреждений. Это все те документы, которые не должны быть выброшены на свалку. Они сначала должны быть уничтожены. Из них мы сможем производить примерно до 400 000 рулонов туалетной бумаги», — сказал Валиев. По словам Валиева, туалетная бумага из секретных документов будет стоить на 10-15% дешевле, чем у конкурентов. А местные торговые центры будут обязаны ее продавать, исполняя соглашение о сотрудничестве с властями ХМАО. Чиновникам Югры идея Валиева понравилась, и они дали ему понять, что он может рассчитывать на поддержку властей. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе создают мебельную фабрику, которая заменит IKEA, покинувшую российский рынок. Проект югорского мебельного гиганта, который в год будет выпускать до 7 миллионов единиц продукции, разработан под инвестиции в размере пяти с половиной миллиардов рублей. Он в числе других станет одним из первых предприятий особой экономической зоны в Нягани.