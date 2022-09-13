В Мелитополе пропали сотовая связь и интернет

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Виды Мелитополя. Мелитополь, мелитополь
Пока неизвестно, как скоро связь вернется Фото:

В Мелитополе Запорожской области пропали сотовая связь и интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Представители сотовых операторов не могут ответить на вопрос, по какой причине пропала связь», — заявил корреспондент URA.RU. Корреспондент также добавил, что пока неизвестно, как скоро связь вернется.

Ранее украинские боевики совершили теракт в Мелитополе, взорвав штаб общественного движения «Мы вместе с Россией». В Мелитополе, Энергодаре и Бердянске были отключения электроэнергии из-за обстрелов, сообщал RT.

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В Мелитополе Запорожской области пропали сотовая связь и интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Представители сотовых операторов не могут ответить на вопрос, по какой причине пропала связь», — заявил корреспондент URA.RU. Корреспондент также добавил, что пока неизвестно, как скоро связь вернется. Ранее украинские боевики совершили теракт в Мелитополе, взорвав штаб общественного движения «Мы вместе с Россией». В Мелитополе, Энергодаре и Бердянске были отключения электроэнергии из-за обстрелов, сообщал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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