В Мелитополе пропали сотовая связь и интернет

Пока неизвестно, как скоро связь вернется
В Мелитополе Запорожской области пропали сотовая связь и интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Представители сотовых операторов не могут ответить на вопрос, по какой причине пропала связь», — заявил корреспондент URA.RU. Корреспондент также добавил, что пока неизвестно, как скоро связь вернется.
Ранее украинские боевики совершили теракт в Мелитополе, взорвав штаб общественного движения «Мы вместе с Россией». В Мелитополе, Энергодаре и Бердянске были отключения электроэнергии из-за обстрелов, сообщал RT.
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