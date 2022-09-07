Украинские боевики взорвали штаб общественного движения в Мелитополе

ВСУ совершили теракт в штабе общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе

08 сентября 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

ВСУ взорвали штаб общественного движения в Мелитополе (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики совершили теракт в Мелитополе, взорвав штаб общественного движения «Мы вместе с Россией». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале организации. «Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — говорится в официальном заявлении штаба общественного движения «Мы вместе с Россией», опубликованном в Telegram. Также сообщается, что в течение дня ВСУ открывали огонь по Мелитополю и Бердянску после того, как были обнародованы результаты опроса о поддержке жителями Запорожской области голосования о присоединении региона в состав РФ. «Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства», — подчеркнули в организации. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главными целями спецоперации президент России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса. Власти ЛДНР и других освобожденных территорий заявляли о планах провести голосование о присоединении к России. Обстрелы только стимулируют жителей востока Украины голосовать за присоединение к РФ, считает политолог Евгений Рябинин.

Украинские боевики совершили теракт в Мелитополе, взорвав штаб общественного движения «Мы вместе с Россией». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале организации. «Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — говорится в официальном заявлении штаба общественного движения «Мы вместе с Россией», опубликованном в Telegram. Также сообщается, что в течение дня ВСУ открывали огонь по Мелитополю и Бердянску после того, как были обнародованы результаты опроса о поддержке жителями Запорожской области голосования о присоединении региона в состав РФ. «Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства», — подчеркнули в организации. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главными целями спецоперации президент России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса. Власти ЛДНР и других освобожденных территорий заявляли о планах провести голосование о присоединении к России. Обстрелы только стимулируют жителей востока Украины голосовать за присоединение к РФ, считает политолог Евгений Рябинин.