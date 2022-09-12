Источник: Наталья Путина выдвинется в депутаты Тюменской облдумы

Наталья Путина заменит в Тюменской облдуме Сергея Романова (на фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат гордумы Тюмени от «Единой России» Наталья Путина с большой долей вероятности займет в 2023 году кресло в Тюменской областной думе. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Вакантное место в региональном парламенте появилось после сдачи мандата единороссом Сергеем Романовым.

«Путина избиралась в гордуму примерно по тому же округу (Восточный округ Тюмени — прим. ред.), что и Романов в облдуму. Человек она активный, избиратели ее знают. Кроме того, ее медицинская карьера идет в гору — недавно Путина возглавила тюменский госпиталь для ветеранов войн», — перечислил инсайдер причины, по которым депутат является основным кандидатом на повышение в статусе.

Агентство обратилось за комментарием в реготделение «Единой России». Там ответили, что кандидат будет определен по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое намечено на май 2023 года.

Об отставке Романова стало известно 9 сентября. По неофициальной информации, депутат решил отказаться от мандата из-за наличия зарубежных активов и детей, проживающих во Франции. По предварительным данным регионального избиркома, довыборы в Тюменскую облдуму пройдут 10 сентября 2023 года.