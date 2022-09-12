В Перми скандальный экопарк благоустроят за счет бюджета

Сад соловьев в Перми включат в бюджет проекта «Зеленое кольцо»

13 сентября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Сад соловьев ждут бюджетные вливания (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский Сад соловьев, ставший предметом судебных споров между экологами, властями и собственниками участков, решено благоустроить в рамках проекта «Зеленое кольцо». Это сделают за счет бюджета Пермского края и Перми, сообщил начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Дмитрий Андреев. «Благоустройство долин городских рек Мулянки, Ивы, а также Уинки, где и располагается Сад соловьев, запланировано в рамках второго этапа проекта „Зеленое кольцо“», — сообщает telegram-законодательного собрания Прикамья со ссылкой на слова Андреева. Заявление он сделал на заседании рабочей группы парламента по реформированию ЖКХ. Сейчас власти реализуют в Перми первый этап проекта «Зеленое кольцо» — благоустройство долин рек Егошиха и Данилиха, а также парка Балатово, Черняевского леса и Егошихинского кладбища. Закончить работы планируется в 2024 году. Пока стоимость составляет порядка 1,5 млрд рублей, но часть объектов требует корректировок. Поэтому предполагается, что общая стоимость проекта, на который деньги выделяются из бюджетов Перми и края, увеличится. Сад соловьев создали и много лет поддерживают активисты. 9 августа суд удовлетворил иск собственников земельных участков, расположенных вдоль Уинки, — вместо зоны парков он согласился установить здесь зону садовых и дачных участков, что позволяет строить коттеджи. Против этого выступали экоактивисты, городские и краевые власти. Губернатор Дмитрий Махонин ранее поручил заняться проектированием здесь особо охраняемой природной территории регионального значения, а природоохранная прокуратура намерена через суд изъять часть земельных участков у собственников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский Сад соловьев, ставший предметом судебных споров между экологами, властями и собственниками участков, решено благоустроить в рамках проекта «Зеленое кольцо». Это сделают за счет бюджета Пермского края и Перми, сообщил начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Дмитрий Андреев. «Благоустройство долин городских рек Мулянки, Ивы, а также Уинки, где и располагается Сад соловьев, запланировано в рамках второго этапа проекта „Зеленое кольцо“», — сообщает telegram-законодательного собрания Прикамья со ссылкой на слова Андреева. Заявление он сделал на заседании рабочей группы парламента по реформированию ЖКХ. Сейчас власти реализуют в Перми первый этап проекта «Зеленое кольцо» — благоустройство долин рек Егошиха и Данилиха, а также парка Балатово, Черняевского леса и Егошихинского кладбища. Закончить работы планируется в 2024 году. Пока стоимость составляет порядка 1,5 млрд рублей, но часть объектов требует корректировок. Поэтому предполагается, что общая стоимость проекта, на который деньги выделяются из бюджетов Перми и края, увеличится. Сад соловьев создали и много лет поддерживают активисты. 9 августа суд удовлетворил иск собственников земельных участков, расположенных вдоль Уинки, — вместо зоны парков он согласился установить здесь зону садовых и дачных участков, что позволяет строить коттеджи. Против этого выступали экоактивисты, городские и краевые власти. Губернатор Дмитрий Махонин ранее поручил заняться проектированием здесь особо охраняемой природной территории регионального значения, а природоохранная прокуратура намерена через суд изъять часть земельных участков у собственников.