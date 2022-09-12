12 сентября 2022

Депутата из Ноябрьска наградили за службу в ДНР

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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, очки, женские руки
Елена Земенкова работает фельдшером Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутата думы Ноябрьска (ЯНАО) Елену Земенкову наградили медалью «За заслуги в военной медицине». Об этом сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин в соцсетях.

«Гордимся нашим депутатом!» — написал Вершинин. В соцсети «ВКонтакте» появились фото медали и удостоверения, которые вручили Елене Земенковой. «Награждена медалью «За заслуги в военной медицине», — говорится в удостоверении.

Земенкова с августа работает фельдшером в Донбассе. Она отправилась туда добровольцем, чтобы оказать помощь жителям.

Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Украине 24 февраля. Одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса.

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Депутата думы Ноябрьска (ЯНАО) Елену Земенкову наградили медалью «За заслуги в военной медицине». Об этом сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин в соцсетях. «Гордимся нашим депутатом!» — написал Вершинин. В соцсети «ВКонтакте» появились фото медали и удостоверения, которые вручили Елене Земенковой. «Награждена медалью «За заслуги в военной медицине», — говорится в удостоверении. Земенкова с августа работает фельдшером в Донбассе. Она отправилась туда добровольцем, чтобы оказать помощь жителям. Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Украине 24 февраля. Одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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