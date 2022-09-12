Депутата из Ноябрьска наградили за службу в ДНР

13 сентября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Елена Земенкова работает фельдшером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутата думы Ноябрьска (ЯНАО) Елену Земенкову наградили медалью «За заслуги в военной медицине». Об этом сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин в соцсетях. «Гордимся нашим депутатом!» — написал Вершинин. В соцсети «ВКонтакте» появились фото медали и удостоверения, которые вручили Елене Земенковой. «Награждена медалью «За заслуги в военной медицине», — говорится в удостоверении. Земенкова с августа работает фельдшером в Донбассе. Она отправилась туда добровольцем, чтобы оказать помощь жителям. Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Украине 24 февраля. Одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса.

Депутата думы Ноябрьска (ЯНАО) Елену Земенкову наградили медалью «За заслуги в военной медицине». Об этом сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин в соцсетях. «Гордимся нашим депутатом!» — написал Вершинин. В соцсети «ВКонтакте» появились фото медали и удостоверения, которые вручили Елене Земенковой. «Награждена медалью «За заслуги в военной медицине», — говорится в удостоверении. Земенкова с августа работает фельдшером в Донбассе. Она отправилась туда добровольцем, чтобы оказать помощь жителям. Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Украине 24 февраля. Одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса.