Губернатор Курганской области прибыл на агропромышленную выставку в Екатеринбург

Губернатор Вадим Шумков принимает участие в агропромышленной выставке в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принимает участие в X Межрегиональной агропромышленной выставке и международном форуме «АГРОПРОМ Урал», которые открылись 13 сентября в Екатеринбурге. Вместе с полномочным представителем президента на Урале Владимиром Якушевым и коллегами из регионов округа он оценил продукцию предприятий. Информация опубликована на сайте уральского полпредства.

«Полпред президента Владимир Якушев принял участие в работе выставки. Среди гостей — губернатор Курганской области Вадим Шумков, главы Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Карасев», — указано в сообщении полпредства. Уральские VIP оценили продукты, которые представили предприятия и обсудили на совещании вопросы развития агропромышленного комплекса Урала. Вместе с курганским губернатором в Екатеринбург уехали заместитель главы региона по экономической политике Владимир Архипов и директор департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО назвал выставку площадкой для переговоров между производителями и органами власти. Якушев пожелал, чтобы она стала началом для новых проектов. X Межрегиональная агропромышленная выставка и международная выставка «АГРОПРОМ Урал» продлятся до 15 сентября. Здесь будут представлены стенды всех регионов Урала, а также продемонстрированы сельскохозяйственная техника, материалы и оборудование для животноводства и растениеводства, продукты питания уральских производителей.

Уральский полпред Владимир Якушев (в центре) и губернатор курганской области Вадим Шумков оценили продукцию предприятий Фото с официального сайта уральского полпредства

Во время агропромышленной выставки прошло совещание Фото с официального сайта уральского полпредства

Уральские VIP попробовали выставленную продукцию Фото: t.me/silavpravdevshumkov