Полпред Якушев и уральские губернаторы собрались на агропромышленный форум в Екатеринбурге

13 сентября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев дал старт агропромышленной выставке «АГРОПРОМ Урал» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы собрались в Екатеринбурге. Все они прибыли на X Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа и Международную выставку сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал». «Эта выставка — площадка для переговоров между производителями продукции, а также для взаимодействия между бизнесом и органами власти. Я желаю, чтобы эта площадка стала началом для новых перспективных проектов», — сказал Якушев. Помимо него в открытии выставок приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, спикер свердловского ЗакСО Людмила Бабушкина, губернатор ХМАО Наталья Комарова, челябинский губернатор Алексей Текслер и тюменский глава Александр Моор. Свердловский губернатор пожелал участникам, чтобы их совместная работа стала стартом для новых проектов, затем все почетные гости отправились рассматривать стенды выставки. X Межрегиональная агропромышленная выставка и международная выставка «АГРОПРОМ Урал» проходят в Екатеринбурге с 13 по 15 сентября в ЭКСПО. На выставке будут представлены стенды всех регионов УрФО, а также будут продемонстрированы сельскохозяйственная техника, материалы и оборудование для животноводства и растениеводства, продукты питания уральских производителей.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы собрались в Екатеринбурге. Все они прибыли на X Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа и Международную выставку сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал». «Эта выставка — площадка для переговоров между производителями продукции, а также для взаимодействия между бизнесом и органами власти. Я желаю, чтобы эта площадка стала началом для новых перспективных проектов», — сказал Якушев. Помимо него в открытии выставок приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, спикер свердловского ЗакСО Людмила Бабушкина, губернатор ХМАО Наталья Комарова, челябинский губернатор Алексей Текслер и тюменский глава Александр Моор. Свердловский губернатор пожелал участникам, чтобы их совместная работа стала стартом для новых проектов, затем все почетные гости отправились рассматривать стенды выставки. X Межрегиональная агропромышленная выставка и международная выставка «АГРОПРОМ Урал» проходят в Екатеринбурге с 13 по 15 сентября в ЭКСПО. На выставке будут представлены стенды всех регионов УрФО, а также будут продемонстрированы сельскохозяйственная техника, материалы и оборудование для животноводства и растениеводства, продукты питания уральских производителей.