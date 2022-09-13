Транзит машин из Казахстана через курганскую границу вырос в 84 раза

Курганцы стали чаще завозить автомобили из Казахстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ввоз иномарок из Казахстана через курганскую границу с начала 2022 года возрос в 84 раза. Об этом URA.RU сообщили в таможенном управлении Тюменской и Курганской областей.

«В регионе деятельности курганского таможенного поста за 8 месяцев 2022 года осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении 84 транспортных средств, ввозимых в Россию из Казахстана. В 2021 году — в отношении 1 транспортного средства», — сообщили URA.RU в таможне.

В ведомстве отметили, что наибольшей популярностью у россиян пользуются внедорожники. Автомобили бизнес-класса TOYOTA Land Cruiser, HYNDAY Santa Fe и Mitsubishi Pajero перегоняют из Казахстана в РФ чаще всего. Самым дорогим автомобилем, по информации таможни, стал Land Cruiser.

В управлении также отметили, что при пересечении границы России и Казахстана проводить растоможку машин не требуется. Так как между государствами действует договор ЕАЭС, а пересекающий границу транспорт освобожден от взимания таможенных пошлин. Владелец авто, приобретенного в Казахстане, при въезде на территорию РФ оплачивает лишь утилизационный сбор. Он зависит от категории транспортного средства. Размер сбора и порядок оплаты определен постановлением правительства РФ № 1291 от 26 декабря 2013 года.

Как ранее писало URA.RU, жители Кургана все чаще стали замечать на улицах автомобили с казахстанскими транзитными номерами. Однако, по словам предпринимателей, занимающихся продажей авто, большая часть привезенных из соседней республики машин, не задерживаются в Кургане, и отправляются в более богатые соседние регионы.