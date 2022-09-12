Ушедшему в отставку гендиректору ПО «Маяк» нашли новую работу в Росатоме

13 сентября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Михаил Похлебаев выходит на работу в Снежинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генеральный директор ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область), депутат законодательного собрания региона Михаил Похлебаев 13 сентября работает последний день. Ему нашли новую работу в структуре Росатома в соседнем Снежинске, сообщил URA.RU источник. «Похлебаев работает директором ПО «Маяк» последний день. С завтрашнего дня он будет работать в соседнем Снежинске, во ФГУП «Российский федеральный ядерный центр» (РФЯЦ), — поделился инсайдер. Об уходе Похлебаева с поста гендиректора комбината стало известно 12 сентября. Он трудится в структурах Росатома с 2004 года. В 2009—2014 годах он руководил ФГУП «Приборостроительный завод» (Трехгорный, Челябинская область). С декабря 2014 года был исполняющим обязанности гендиректора ПО «Маяк», с апреля был утвержден на этот пост. РФЯЦ — одно из ключевых предприятий Госкорпорации «Росатом». Официальных комментариев Росатома о новом назначении Похлебаева пока нет.

Генеральный директор ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область), депутат законодательного собрания региона Михаил Похлебаев 13 сентября работает последний день. Ему нашли новую работу в структуре Росатома в соседнем Снежинске, сообщил URA.RU источник. «Похлебаев работает директором ПО «Маяк» последний день. С завтрашнего дня он будет работать в соседнем Снежинске, во ФГУП «Российский федеральный ядерный центр» (РФЯЦ), — поделился инсайдер. Об уходе Похлебаева с поста гендиректора комбината стало известно 12 сентября. Он трудится в структурах Росатома с 2004 года. В 2009—2014 годах он руководил ФГУП «Приборостроительный завод» (Трехгорный, Челябинская область). С декабря 2014 года был исполняющим обязанности гендиректора ПО «Маяк», с апреля был утвержден на этот пост. РФЯЦ — одно из ключевых предприятий Госкорпорации «Росатом». Официальных комментариев Росатома о новом назначении Похлебаева пока нет.