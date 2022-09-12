Ушедшему в отставку гендиректору ПО «Маяк» нашли новую работу в Росатоме

Генеральный директор ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область), депутат законодательного собрания региона Михаил Похлебаев 13 сентября работает последний день. Ему нашли новую работу в структуре Росатома в соседнем Снежинске, сообщил URA.RU источник.
«Похлебаев работает директором ПО «Маяк» последний день. С завтрашнего дня он будет работать в соседнем Снежинске, во ФГУП «Российский федеральный ядерный центр» (РФЯЦ), — поделился инсайдер.
Об уходе Похлебаева с поста гендиректора комбината стало известно 12 сентября. Он трудится в структурах Росатома с 2004 года. В 2009—2014 годах он руководил ФГУП «Приборостроительный завод» (Трехгорный, Челябинская область). С декабря 2014 года был исполняющим обязанности гендиректора ПО «Маяк», с апреля был утвержден на этот пост.
РФЯЦ — одно из ключевых предприятий Госкорпорации «Росатом». Официальных комментариев Росатома о новом назначении Похлебаева пока нет.
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